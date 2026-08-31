En una vibrante jornada del emblemático “Fútbol Macho”, el Centro Estudiantil San Agustín (CESA) se proclamó campeón de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026 en la región Junín.

En una final de infarto disputada en el estadio Richard Müller Vozeler de la provincia de Concepción, el equipo conocido como el “Dios Wanka” logró imponerse por 1-0 ante el aguerrido Atlético Chanchamayo, representante de Playa Hermosa, de la provincia de Chanchamayo en la Selva Central.

​El héroe de la tarde fue Wilson Arellano, autor del solitario tanto que desató la euforia en los graderíos y selló la victoria definitiva para la escuadra huanca a los 31 minutos de juego.

A pesar del constante empuje y la resistencia del cuadro chanchamaíno, el orden táctico y la eficacia del CESA le permitieron alzar el trofeo departamental y ratificar su favoritismo.

Concluido el partido que definió al campeón y subcampeón departamental, se entregaron las copas y credenciales correspondientes a los representantes de la región en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Ambas escuadras necesitan refuerzos en sus líneas ofensivas.

​Con este resultado, ambos clubes aseguran su boleto a la cotizada Etapa Nacional de la Copa Perú:​Centro Estudiantil San Agustín (campeón): Medirá fuerzas ante los subcampeones de las regiones de Pasco, Huancavelica y la propia región Junín.

​Atlético Chanchamayo (subcampeón): Afrontará el duro reto de enfrentarse a los campeones departamentales de Junín, Pasco y Huancavelica.

​El “Fútbol Macho” promete mantener la emoción al límite en las siguientes instancias, donde las escuadras juninenses buscarán dejar en alto el nombre de la región y pelear el ansiado ascenso, a la Liga 2 – 2027.