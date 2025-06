Mariano Barreda anotó el 14 de junio su primer gol con FBC Melgar y espera que sea el comienzo de varios y el despegue en su carrera. Es hincha rojinegro confeso y tiene como su máximo ídolo a Bernardo Cuesta, quien le dio varios consejos y sábado lo abrazo con fuerza.

“Berni (Cuesta) es mi ídolo y es una alegría inmensa poder compartirlo con él, tantos consejos que me ha dado y cuánto tiempo lo he visto jugar, porque yo he sido hincha (Melgar) y es una alegría inmensa”, señaló.

Melgar se ha quedado con el tiempo con Percy Liza como único delantero, ante la salida de Facundo Castro y la recuperación de Bernardo Cuesta, que tendrá hoy minutos en la Liga 3, y Cristian Bordacahar que comenzará a entrenar en la próxima semana.

“Feliz por el triunfo que era más importante, muy contento con los tres puntos. El profe me comentó lo que tenía que hacer con los balones parados y dónde debía pararme, lo había practicado un día anterior. El gol para mi papá y mi abuelito”, dijo.

Barreda tenía la opción de jugar en otro club a comienzo de la temporada. “Yo decidí quedarme para luchar el puesto y se me dio la oportunidad. Sumé minutos y la alegría de anotar mi primer gol”, apuntó.

SEGUNDO

Terminó la fecha 15 y Melgar comparte el segundo lugar de la tabla de posiciones con Alianza Atlético, como 28 puntos, a una unidad del líder Universitario de Deportes. Melgar vista en la fecha 16 a Sport Huancayo.