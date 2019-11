Perú tendrá el mismo fixture del proceso a Rusia 2018, reveló el presidente de la federación colombiana

Síguenos en Facebook

Para las Eliminatorias al Mundial Catar 2022, la selección peruana competirá con el mismo fixture que lo llevó a la copa del Mundo Rusia 2018. Así lo aseguró el presidente de la Federación colombiana de fútbol, Ramón Jesurún.

El próximo 3 de diciembre, en Cartagena de Indias, se realizará un Comité de Conmebol para conocer el fixture de las Eliminatorias Qatar 2022 y también los grupos de la Copa América Colombia 2021, pero Ramón Jesurún dijo que el primer tema en mención se omitiría.

En entrevista con Caracol Noticias, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, señaló que en esa reunión solo se realizará un sorteo para el fixture de la Copa América mas no el de las Eliminatorias.

Según explicó el presidente de la FCF, algunas confederaciones (sin dar detalles de cuáles fueron) han tomado la decisión de mantener el actual calendario, por lo que se decidió que no se realice sorteo para elegir un nuevo calendario de cara a las Eliminatorias Qatar 2022. Por lo tanto, con esta determinación la selección peruana arrancará las Eliminatorias contra Colombia en condición de visitante.

Así se jugaría la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

De mantenerse el fixture de las Eliminatorias pasadas, la primera fecha rumbo a Qatar 2022 en Sudamérica se jugará de la siguiente manera:

Bolivia vs. Uruguay

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Paraguay

Chil vs. Brasil

Argentina vs. Ecuador

Recordemos que la primera y segunda fecha de estas Eliminatorias se jugará en el periodo FIFA de marzo del 2020.