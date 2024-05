Piero Quispe fue el último invitado en el prorama ‘La Fe’ de Cuto Guadalupe y contó sus inicios en el fútbol. El talentoso volante de los Pumas de México reveló que estuvo a punto de dejar el fútbol por falta de apoyo y contactos.

“A los 14 años no tenía apoyo ni conocía gente que me podía llevar a un equipo (...) de mis compañeros (del club Inter Lima) cada uno se iba a distintos equipos, pero yo me quedé y no tenía equipo”, señaló.

“Me acuerdo que estuve casi dos años sin entrenar ni tener equipo. Solo entrenaba en mi barrio y como que ya había tirado la toalla porque eran dos años”, añadió.

Quispe contó que ver a sus compañeros de inferiores en equipos grandes lo desanimó bastante.

“Mi papá me decía que me iba a conseguir equipo, pero no sé si me mentía. Me dolió y me puse triste”, acotó.

El ahora seleccionado resaltó que a pesar de las dificultades, a los 16 años, un tío de él lo ayudó a buscar una prueba a la academia de Héctor Chumpitaz.

Posteriormente, Piero Quispe pudo ascender hasta llegar a las inferiores de Universitario de Deportes.