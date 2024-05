Terminado el Torneo Apertura, todos los equipos que participan en la Liga 1 del fútbol peruano estarán libres y con tiempo suficiente los técnicos y jugadores para corregir los errores que hayan cometido durante el campeonato que feneció.

Tanto Atlético Grau como Alianza Atlético de Sullana, que tuvieron una regular campaña, sus técnicos Ángel Comizzo y Jorge Espejo respectivamente ensayarán nuevas tácticas y verán los sectores donde hay altibajos, para buscar refuerzos para el siguiente torneo.

Ambos equipos jugarán entre sí el “Clásico Piurano” en la primera fecha del Clausura, teniendo a los “Churres” como locales en su mismo estadio que juegan ambos equipos.

CLAUSURA

La Liga 1 entrará en un receso de mes y medio a raíz de la Copa América 2024, certamen continental que se llevará a cabo desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. Una vez que finalice el torneo se dará inicio al Torneo Clausura, que empezará en la segunda semana de julio.

Aún no se conoce la fecha exacta de inicio, no hay nada confirmado, pero todo indica que la Federación Peruana de Fútbol lo comunicará en los próximos días. Además no habrá ningún cambio en el calendario, es el mismo formato que se disputó en el Torneo Apertura, con la única diferencia es que los equipos que jugaron de local lo harán ahora de visita y viceversa.