Luego que Jefferson Farfán y Christian Cueva arremetieron en contra de Guillermo Salas en el último episodio del podcast ‘Enfocados’, el actual entrenador de la Universidad César Vallejo fue consultado sobre las declaraciones.

En declaraciones a la prensa, Salas reveló que Cueva le escribió para incorporarse al club trujillano.

“A Jefferson le tengo cariño. Y de Christian me sorprende porque hace una semana me escribió para venir a Trujillo y ahora me sale con esas excusas. Antes que cualquier jugador, está el club”, indicó.

¿Qué dijo Christian Cueva?

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, indicó ‘Aladino’.

“Había un buen grupo, con algunos compañeros tenía una buena relación, los conocía de mucho tiempo, teníamos afinidad. Sí encaré a dos: al entrenador y a un delantero. Los encaré porque había situaciones que no me gustaron y que de repente uno lo tuvo que hablar en su momento en cuatro paredes. Yo lo hablé, se los dije tal cual. Igual les deseo lo mejor, yo no deseo nada malo a nadie. Sentí que no se comportaron como debieron, para nada, porque sino hubiera sido diferente. Ellos saben quiénes son”, finalizó.