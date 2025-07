POR: BORIS DEL CARPIO

Desde niño, Fernando Cánepa Bustamante empezó a nadar en una piscina con el agua a 17°C. Nacido en Arequipa en 1947, integró el equipo Master de natación del North Baltimore Aquatic Club (NBAC) de Baltimore, Maryland.

Después, curiosamente, Michael Phelps, llamado ‘El Tiburón de Baltimore’ fue nadador del mismo club. Ha participado en una treintena de torneos en el Perú, en países de América del Sur y además en Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, Japón, Corea del Sur.

“La natación Máster compite en grupos de cinco años, empezando de 25 a 29 años, 30 a 34 y continúa hasta más de 100 años. Yo compito en la categoría 75 a 79”, explica.

INTERNACIONAL

En 1994, Fernando Cánepa retornó al Perú después de 25 años. Comenzó a nadar en la primera piscina temperada de Arequipa que lleva el nombre de su padre, que fue presidente del Club Internacional. Trabajó en compañías de los Estados Unidos, Venezuela, Perú y fue consultor del Banco Mundial en Washington DC.

“Entre 1995 y 2003 participé en campeonatos locales, nacionales, y regionales. No nadé en torneos internacionales porque consideraba que no tenía ese nivel de actuación. Pero, en el 2004 se organizó en Lima el Sudamericano y logré, para mi sorpresa, dos medallas de bronce en 800 y en 400 libre. Y una medalla en 3 kms de Aguas Abiertas en la laguna de Bujama”, manifiesta.

¿Qué importancia tiene la natación en su vida? Para mí, es un estilo de vida, el deporte más completo y con menos riesgo de lesiones. Me enseña a aceptar tanto las victorias como las derrotas, a corregir errores y a ser resiliente. En la vida, como en la natación, a veces se gana y a veces se pierde y cada experiencia es una oportunidad para mejorar. He seguido una ruta hacia arriba de mejoras, de disciplina, de avanzar en campeonatos sudamericanos, panamericanos, europeos y mundiales. He cosechado muchas medallas y, sobre todo, forjado muchos amigos a lo largo del camino.

¿Cuál es su rutina de natación? Me levanto a las 4:40 am y entreno bajo la supervisión de un director técnico en el Club Internacional. Nado entre 5 a 6 mil metros diarios, de martes a sábado. Bajo la dirección de una instructora profesional, voy al gimnasio de lunes a jueves por hora y media. Para el Mundial de Singapur, una nutricionista evalúa semanalmente el impacto de la nutrición que ella recomienda con los ejercicios que hago.

¿Qué cualidades debe tener un nadador? No importa la edad que uno tenga, debe aprender a nadar y tomarlo como un ejercicio de rutina. La natación tiene en el cuerpo humano un impacto muy beneficioso, tanto que los gobiernos de los países deberían fomentar los deportes. Eso tendría un impacto increíble en la salud de sus ciudadanos y una mayor producción en beneficio del país.

¿Cuáles son sus próximas competencias? En agosto, el Campeonato Mundial en Singapur. En setiembre, el Nacional en Lima en piscina de 25 metros. En octubre, el Campeonato Regional del Club Internacional. En noviembre, el Sudamericano en Santiago de Chile y en diciembre, el Regional entre Perú, Chile y Bolivia, en Arica.

PERFIL

Fernando Canepa Bustamante. Estudió Contabilidad y Economía en la UCSM. En 1969, obtiene el título de contador público colegiado y se constituye en el CPC más joven del Perú. Obtuvo el MBA en Administración en Estados Unidos.