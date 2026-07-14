Este martes 14 de julio, el Estadio Dallas, Arlington será el escenario de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026: Francia contra España. El ganador de este cruce podría ser campeón del mundo. Ambas selecciones llegan lanzadas. El enfrentamiento se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

MINUTO A MINUTO

46′ Entra Manu Koné y sale Adrien Rabiot. Francia.

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO

PRIMER TIEMPO : ESPAÑA 1-0 FRANCIA, con gol de Mikel Oyarzabal.

45’ Disponen 6 minutos extra.

44’ Se detienen las acciones por una falta de Fabián Ruiz.

31′ Tarjeta amarilla para Marc Cucurella de España.

30′ William Sliba sale y entra Maxence Lacroix.

21′ España anota el gol frente a Francia por penal de Mikel Oyarzabal. Lucas Digne le cometió una infracción a Lamine Yamal dentro del área.

España anota gol a Francia por penal. Foto: Agencia AFP

España anota gol a Francia por penal. Foto: AFP

Falta a Yamil Yamal dentro del área. Foto: Agencia AFP

19′ reclaman penal para España. Lucas Digme comete una falta a Yamal dentro del área.

8’ Tarjeta amarilla para Adrien Rabiot - España

ESPAÑA VS FRANCIA

Este partido reúne a la actual campeona de la Eurocopa y a una Francia que llega respaldada por su condición de doble finalista y campeona del mundo en 2018.

En la previa, Lamine Yamal declaró que si alguien debe temer son los franceses, ya que España ya los eliminó antes, y que no les tienen miedo a pesar de reconocer el nivel de los jugadores galos.

El duelo está pactado para las 14:00 horas y el ganador se cruzará en la final con quien salga victorioso del duelo entre Argentina e Inglaterra. Se trata del cuarto cruce entre ambas selecciones en una semifinal en los últimos cinco años, con España arriba en el historial reciente.

DÓNDE VER

En México, el partido Francia vs. España por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de ViX.

ONCE DE FRANCIA

Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

ONCE DE ESPAÑA

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Dani Olmo, Fabián Ruiz Peña, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.