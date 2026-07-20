Lionel Scaloni no pudo contener la emoción tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y, en una conferencia de prensa cargada de lágrimas, dejó abierta la puerta a un futuro alejado del banco de la Selección.

Con contrato vigente hasta diciembre de este año, el entrenador reconoció que necesita tiempo para definir qué hará de ahí en adelante. Lamentó que quedara la duda de si habrá un equipo igual; sin embargo, sostuvo que la nueva generación sí podrá demostrar su valor.

“Voy a hablar con el presidente y tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumplir el contrato y después veo; siento la necesidad de pensar. No sé si se va a poder algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que verlo. Agradezco al presidente de la selección por darme esta oportunidad, de estar en el lugar que estoy”, declaró en conferencia de prensa, entre lágrimas.

Ya con la voz quebrada, indicó que llegar a esta final con el equipo significó algo maravilloso. Para un futuro incierto, Scaloni mencionó que después de esta derrota, se debería resetear y tomar muchas cosas para volver a un punto así.

“Para seguir se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, a formar un grupo como debe ser, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma, lo siento”, se despidió de los periodistas entre lágrimas.

Respecto a Lionel Messi y el grupo, Scaloni también tuvo un mensaje: “Espero que su equipo y los argentinos estén orgullosos de Lionel Messi. Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario y hemos competido contra un equipo que es un equipo, y ojalá futuras generaciones hagan eco de esto”, dijo.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

EL DESGASTE FÍSICO, UN FACTOR DETERMINANTE

Consultado sobre si el cansancio acumulado incidió en la definición, Scaloni afirmó que pasaron situaciones negativas que obligaron a tomar acciones para jugar el partido.

No obstante, el seleccionador remarcó el esfuerzo de sus dirigidos pese a las adversidades. “Los chicos han dado el último esfuerzo, pero encontrar un equipo así, si no llega en las mejores condiciones, lo puedes padecer (...) Esto es futbol, lo lindo de este deporte; hoy nos toca la parte triste de no poder ganar, pero hay que seguir, hay que levantarse”, apuntó.