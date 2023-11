Evelyn Inga, cuyo nombre viene del derivado de Eva, la primera mujer de la humanidad, según la Biblia. Busca convertirse en la número uno de la marcha mundial. Para eso inició un duro trabajo con miras a las próximas cuatro competencias que se avecina el 2024. Sin embargo el objetivo principal es el Mundial de Atletismo que será en Turquía y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es la última de 6 hermanos, tiene dos hermanos policías (una mujer y un varón) y una hermana enfermera. Señala que su familia la sorprendió a su retornó con una gigantografía que decía “Bienvenida campeona”.

Entre sus potajes favoritos se encuentra el ají de gallina, que lo prepara su mamá y hermana mayor. De regalos le gusta algo utilitario. Se alista para el Challenguer de La Coruña 3 de junio y el 20 de julio los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Evelyn Inga, seleccionada de marcha y deportista del Programa Tokio, reflexiona sobre este delicado momento que atraviesa el país y el mundo.

Nuestra medallista en los últimos Panamericanos de Santiago 2023 accedió a una entrevista con Correo Huancayo y contó a detalle sus próximas competencias y sobre todo, su meta como deportista.

¿Cómo sentiste el recibimiento que te dieron a tu retorno de Santiago?

No me esperaba este reconocimiento que nos hicieron, porque es la primera vez que hacen un homenaje tan grande, Me motiva muchísimo de seguir por mis logros, de ver que muchas personas reconocen los logros que conseguimos por todos los años que estamos en el atletismo. Lo importante es llevar ese gran mensaje que se consigue con mucho sacrificio.

¿Para qué competencias te prepararás?

Voy a prepararme en Arequipa con miras a las próximas competencias principalmente París 2024. A fines de diciembre retorno a Huancayo y luego en febrero iniciaré de World Tours que se inicia en Europa el 20 de marzo. Luego el 21 de abril, está la Copa del Mundo de Marcha en Turquía. Para junio se tiene el Chanllenguer de La Coruña y el 20 de julio se inicia los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Cuál es la meta de Evelyn Inga?

Sinceramente aspiro a un podio mundial a fines de abril (2024), después estar ahí, entre las más fuertes de la marcha mundial.

En el aspecto deportivo ¿Sientes algún tipo de rivalidad con Kimberly García?

Si logró ganarle a Kimi, sería ¡wao!. Pero no le siento esa rivalidad, porque yo crecí con ella, sé todo el sacrificio que le ha costado llegar ahí. Más bien, me sirve de mucha motivación y me honra que ella me diga: “Evelyn estás en buen nivel, me sorprende todo lo que has avanzado”. Entonces somos dos compañeras que nos apoyamos con los consejos. En las oportunidades de viaje, ella me ayuda con sus palabras.

Pero ¿en tus metas está derrotarla?

Me encantaría tener la oportunidad de llegar a ese nivel y estar codo a codo en la competencia. De todas maneras, lo tendremos que demostrar en las pistas. Por ahora yo solo quiero seguir superando mis marcas, superándome a mí misma.

Antes de ustedes, la marcha era invisible. Yo le agradezco a Kimi, de ser bicampeona del año 2022, porque todas las miradas volcaron a la marcha. Ahora ya no solo se dice maratón, sino es maratón y marcha.

¿Este año saliste de tu casa con la meta de una medalla en Los Panamericanos?

Este año mi primer sueño fue lograr una marca para los Juegos Olímpicos. Una vez haberlo logrado y ubicarme entre las 9 mejores del mundo empecé a aspirar en posicionarme entre las finalistas del Mundial de Hungría, lo logré quedando 6ta. En los Panamericanos lo tenía en el corazón, pero en la cabeza sabía que tenía que vencer a 6 rivales muy fuertes, a partir del kilómetro 10, de la competencia, me dije “ve por esa medalla”.