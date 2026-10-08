Raúl “Mono” Orlandini, Lucho Mendoza, Ricardo Dasso, Álvaro “Cheto” Silva y Aníbal Aliaga son los integrantes del Dream Team Liqui Moly; es una de las escuadras que buscará la gloria en esta edición de Caminos del Inca 2026, la competencia automovilística programada del 7 al 19 de octubre.

De esta manera, Lucho hará este recorrido a bordo de un Toyota Yaris GR, el “Mono” en un Mitsubishi EVO X, Aníbal en una UTV Can-Am Maverick R, “Cheto”, junto con “Chubi Zani”, en una Volkswagen Amarok y Ricardo Dasso en un Toyota Yaris GR.

Al respecto, Lucho Mendoza Jr., uno de los principales representantes de la escuadra, expresó con emoción afrontar esta competencia junto a pilotos de larga trayectoria. “Estar al frente de este reto junto a un equipo de este nivel es una gran motivación. Contar con el respaldo técnico de Liqui Moly nos da la confianza necesaria para exprimir al máximo el rendimiento de nuestros autos”, indicó.

Asimismo, el equipo se complementa con otros grandes pilotos como Samuel Dyer, Samuel Dyer Copello y José Carlos Vallejo, quienes sumarán en potencia y velocidad a la delegación presente en la ruta.

CRONOGRAMA CAMINOS DEL INCA

Como se conoce, la edición 54.° de Rally Caminos del Inca tuvo su partida simbólica el pasado miércoles 7 de octubre desde la playa Agua Dulce en Chorrillos y cuenta con más de 100 pilotos en esta edición. La competencia tendrá una duración de 10 días, yendo del 7 al 19 del presente mes.