Erick Osores relató un inesperado gesto que tuvo Jefferson Farfán con el recordado Daniel Peredo, cuando ambos viajaron a Rusia para presenciar el sorteo del Mundial de Rusia 2018.

La revelación del periodista deportivo se dio luego de que Coki Gonzales revelara que la ‘Foquita’ lo insultó en un avión, desmintiendo la versión del exfutbolista.

“Fui al sorteo de la Copa del Mundo en Rusia, fue en diciembre de 2017. Esto nunca lo conté ni pensaba contarlo, pero lo suelto hoy. Entonces, estaba en el sorteo, a Perú, le tocó Dinamarca… había varios periodistas, entre ellos Daniel Peredo”, sostuvo Osores.

De acuerdo con el testimonio del comentarista de América TV, el exfutbolista ‘dejó mal parado’ a Peredo, pues le rechazó una entrevista.

“Jugaba un sábado el Lokomotiv y ganó en el último minuto con gol de Farfán. Estaba con Peredo y esperábamos a que salga para hacerle una entrevista. Peredo siempre le daba para adelante a Farfán, le hacía reverencias, era el relato. Y Daniel se le acercó a Farfán esperando que sea recíproco, pero él le dijo que no podía y se fue de largo, lo dejó mal ”, añadió.

Además, Erick Osores cree que Farfán está ‘envenenado’ y ‘mal asesorado’.

“ A Peredo lo dejó como una zapatilla, fue malcriado. Daniel no quiso comentar nada, pero lo dejó mal parado. Ahí saqué una línea: Yo siempre he dicho que está envenenado, me quedé sorprendido. No me gustó lo que vi. Tú puedes decir que no puedes, estás ocupado, pero Daniel era su relator y ha cruzado todo el mundo. Fue un episodio de mucho desagrado ”, concluyó.

