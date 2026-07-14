España está en la final del Mundial 2026 y Pedro Porro fue una de las voces que mejor reflejó lo que significa ese logro. Con la emoción todavía a flor de piel, el defensor confesó que se trata del sueño más grande de su carrera y elogió la actitud de sus compañeros de principio a fin.

El marcador final fue de 2-0 frente a Francia y Porro, lejos de atribuirse mérito personal, insistió en que la clasificación es de todo el grupo y dedicó sus palabras a un plantel que, según remarcó, hizo un partidazo ante un rival que llegaba entre los máximos candidatos al título.

“La verdad es que es mi mejor sueño. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy difícil, que venía haciendo las cosas muy bien. Y la verdad, esto del equipo no es nada mío”, declaró Pedro Porro, postpartido.

Además, Porro explicó la clave táctica detrás del triunfo, que fue neutralizar el manejo del balón de Francia, uno de los puntos fuertes del equipo dirigido por Didier Deschamps. Porro aseguró que quitarle la posesión al rival era uno de los objetivos centrales de la perfección, dejando a los franceses sin espacio para lucirse ni correr.

El desgaste físico también quedó reflejado en sus palabras. El lateral reconoció, entre risas, que terminó exhausto y que pidió el cambio porque ya no podía sostener el ritmo, aunque remarcó que la responsabilidad de sostener el resultado hasta el final fue de todo el equipo.

Ahora, con la final a solo cinco días, Porro admitió que se le pone la piel de gallina de solo pensarlo y que, aunque en este momento se siente “muerto”, ya empieza a mentalizarse en la recuperación para llegar de la mejor manera a la definición del Mundial 2026.

“Bueno, vamos a ver. En principio, ahora mismo te diría que estoy muerto, pero bueno, ahora a pensar en la recuperación y con todo a por la final. Bueno, antes de eso, a celebrarlo”, apuntó.