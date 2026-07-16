La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no es solo el duelo entre la campeona de Europa y la campeona de América. Es también el reencuentro simbólico entre un maestro y su alumno, una historia que añade un valor especial a la gran definición: la que une a Luis de la Fuente y Lionel Scaloni.

Sucede que Lionel Scaloni, actual DT de Argentina, fue alumno de Luis de la Fuente (actual DT de España) en un curso. Por ello, en la final del Mundial, Argentina vs. España, el reencuentro viene desde mucho antes de que ambos se sentaran en un banquillo de selección.

¿CUÁNDO NACIÓ ESTE VÍNCULO?

Durante su formación como entrenador en Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, Scaloni tuvo como profesor a De la Fuente. El propio argentino reveló este vínculo en plena Copa América 2024 y lo volvió a recordar en la conferencia de prensa postpartido con Inglaterra.

“Luis, además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, tengo una particular relación con él porque me gusta su cercanía. Recuerdo en Qatar, en un foro, tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que a él le han servido y que él ha llevado a cabo en su selección”, sostuvo después del encuentro con Inglaterra.

A pesar de esta relación cercana, Scaloni aseguró que intentarán ganar el Mundial con un equipo que dejará todo en el campo.

RECORRIDO DE ENTRENADORES

Ahora, el exalumno de De la Fuente, Scaloni, con 47 años y sin experiencia previa como entrenador principal en clubes, se convirtió en el segundo técnico más joven en ganar un Mundial —solo por detrás de César Luis Menotti en 1978— y transformó a una Argentina golpeada en una estructura que ya suma Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Por su parte, De la Fuente, con 64 años y una vida entera dentro de la estructura formativa española, su gestión al frente de la absoluta desembocó en la conquista de la UEFA Nations League y la Eurocopa, consolidando a una generación joven que encontró identidad y confianza bajo su mandato.

El cruce entre ambos venía posponiéndose. En marzo, España y Argentina debían disputar la Finalissima, pero problemas de calendario cancelaron el duelo. La posibilidad de que se encontraran en la final del Mundial quedó latente, y finalmente se hará realidad.

Dicho compromiso entre Argentina y España será este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Nueva Jersey.