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Argentina se quedó sin un jugador.
Argentina se quedó sin un jugador.

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La Roja y la Albiceleste libran una batalla futbolística por la gloria mundial
La Roja y la Albiceleste libran una batalla futbolística por la gloria mundial

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Decisión de árbitro
Decisión de árbitro

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Enzo Fernández
Enzo Fernández

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Argentina y España ofrecen un choque de alto nivel.
Argentina y España ofrecen un choque de alto nivel.

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La Roja y la Albiceleste libran una batalla futbolística por la gloria mundial
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Donald Trump presente en la final
Donald Trump presente en la final

8de 27
La selección de España busca hacer historia frente a Argentina en la final del Mundial 2026
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La Roja pelea por conquistar su segunda Copa del Mundo ante la Albiceleste
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Messi lidera a la Albiceleste frente a una España que busca su segunda estrella
Messi lidera a la Albiceleste frente a una España que busca su segunda estrella

11de 27
La experiencia argentina y el talento español se enfrentan por el título mundial
La experiencia argentina y el talento español se enfrentan por el título mundial

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Rey de España en palco
Rey de España en palco

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Arquero argentino defiende con garra
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14de 27
Ambas selecciones protagonizan un vibrante duelo en el New York New Jersey Stadium
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La Albiceleste y la Roja buscan escribir una nueva página en la historia del fútbol
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Messi lidera a la Albiceleste frente a una España
Messi lidera a la Albiceleste frente a una España

17de 27
España lucha por volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.
España lucha por volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.

18de 27
El título del Mundial 2026 se define en un electrizante duelo entre Argentina y España
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19de 27
Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan en la gran final del Mundial 2026
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20de 27
La final reúne a dos de las selecciones más destacadas del torneo
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La final reúne a dos de las selecciones más destacadas del torneo
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Colorida final del Mundial 2026
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23de 27
Argentina y España disputan una final intensa
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La Albiceleste y la Roja buscan escribir una nueva página en la historia del fútbol
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25de 27
España rompe el empate y toma ventaja sobre Argentina en la final del Mundial 2026
España rompe el empate y toma ventaja sobre Argentina en la final del Mundial 2026

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La Roja golpea primero y se acerca al título del Mundial 2026.
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Foto: EFE
Foto: EFE

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