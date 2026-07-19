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Argentina se quedó sin un jugador.
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La Roja y la Albiceleste libran una batalla futbolística por la gloria mundial
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Decisión de árbitro
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Enzo Fernández
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Argentina y España ofrecen un choque de alto nivel.
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La Roja y la Albiceleste libran una batalla futbolística por la gloria mundial
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Donald Trump presente en la final
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La selección de España busca hacer historia frente a Argentina en la final del Mundial 2026
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La Roja pelea por conquistar su segunda Copa del Mundo ante la Albiceleste
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Messi lidera a la Albiceleste frente a una España que busca su segunda estrella
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La experiencia argentina y el talento español se enfrentan por el título mundial
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Rey de España en palco
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Arquero argentino defiende con garra
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Ambas selecciones protagonizan un vibrante duelo en el New York New Jersey Stadium
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La Albiceleste y la Roja buscan escribir una nueva página en la historia del fútbol
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Messi lidera a la Albiceleste frente a una España
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España lucha por volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.
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El título del Mundial 2026 se define en un electrizante duelo entre Argentina y España
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Dos potencias del fútbol mundial se enfrentan en la gran final del Mundial 2026
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La final reúne a dos de las selecciones más destacadas del torneo
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La final reúne a dos de las selecciones más destacadas del torneo
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Colorida final del Mundial 2026
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Argentina y España disputan una final intensa
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La Albiceleste y la Roja buscan escribir una nueva página en la historia del fútbol
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España rompe el empate y toma ventaja sobre Argentina en la final del Mundial 2026
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La Roja golpea primero y se acerca al título del Mundial 2026.
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Foto: EFE