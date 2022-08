River Plate vs. Tigre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 16 de la Liga Profesional este sábado 27 de agosto del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio José Dellagiovanna.

Los ‘Millonarios’ van en busca de una nueva victoria para no alejarse del primer lugar de la tabla. En la fecha pasada, el equipo de Marcelo Gallardo goleó 3-0 a Central Córdoba en casa y llegó a 25 puntos, aunque todavía distanciado de los 32 de Atlético Tucumán que podría ceder unidades frente a Boca Juniors el domingo.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Tigre por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (28 de agosto)

La idea del ‘Muñeco’ Gallardo es mantener la base que obtuvo el triunfo en el Monumental. Solo habría un cambio en el equipo: Milton Casco, ya recuperado, por Elías Gómez. En más, el DT de River cuenta otra vez con Paulo Díaz y Matías Suárez. No fueron considerados David Martínez, Leandro González Pirez y Tomás Pochettino, los dos últimos por decisiones técnicas.

En Tigre hay un buen recuerdo por el reciente cruce con la ‘Banda’: victoria por 1-2 en calidad de visitante. No obstante, la situación del ‘Matador’ ha ido cambiando. Sin ir lejos, el cuadro de Diego Martínez acumuló tres juegos sin triunfos. “Para nosotros, que tenemos que levantar, todos los partidos son importantes”, reconoció Sebastián Prediger.

River Plate vs. Tigre: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Tigre puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Tigre por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Tigre deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Tigre: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz; Miguel Borja.

Tigre: Manuel Roffo, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Facundo Colidio, Alexis Castro, Mateo Retegui.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Tigre por la Liga Profesional?