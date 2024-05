El vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, habría cometido actos irregularidades durante su gestión en la administración del programa de alimentación escolar llamado Qali Warma.

De acuerdo con lo revelado por ‘Cuarto Poder’, el abogado de profesión llevaba tres años como director de Qali Warma, programa estatal que distribuye víveres y alimentos a los niños más pobres del país, cuando en 2021 Dina Boluarte asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

En agosto de 2021, un mes después de que el gobierno de Castillo prestara juramento, un comunicado en un diario puso en aprietos la gestión de Hinojosa, al denunciar la falsificación de documentos del programa a su cargo.

La labor de Hinojosa como director de Qali Warma incluía, entre otras responsabilidades, la verificación de la cantidad real de proveedores que distribuían alimentos, algo que al parecer no cumplió. Incluso, según el ex procurador Carlos Figueroa, Qali Warma tenía la capacidad de rescindir los contratos de los proveedores implicados en la falsificación, pero esto no se llevó a cabo porque Hinojosa no comunicó a la Procuraduría la verdadera magnitud del problema.

“No informaban la cantidad de casos que tenían, porque si nos informaban, nosotros denunciábamos falsificaciones a todas esas empresas y, evidentemente, ellos tenían que verse involucrados”. afirmó Figueroa en la entrevista brindada al citado programa de América Televisión..

Qali Warma no resolvió contratos ni informó sobre la verdadera gravedad del problema; simplemente envió un documento estándar a la procuraduría informando que había 10 empresas sospechosas que habían presentado documentos falsos.

“(¿Cuántas empresas terminaron utilizando documentos falsos?) Yo creo que fueron más de 100 empresas. Si conociera la cantidad de documentos falsificados y las empresas involucradas, hacíamos lo mismo que hicimos en el 2023: iniciar un proceso por corrupción de funcionarios”, indicó el exprocurador.

En noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Calidad envió un documento dirigido a Enrique Vilchez Vilchez, secretario general de la entonces ministra Boluarte, advirtiendo sobre la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, lo que sugiere que la ahora presidenta tenía conocimiento del caso. Sin embargo, los proveedores acusados de falsificar documentos continuaron entregando alimentos a los niños y presentaron solicitudes para seguir siendo proveedores en 2022.

Riley Torres, uno de los empresarios perjudicados que reconoce haber utilizado documentos falsos sin saberlo y sin haber sido advertido por Qali Warma, postuló para ser proveedor en 2022, ganó y adquirió préstamos para seguir invirtiendo. No obstante, Qali Warma no le firmó el contrato por “haber falsificado documentos”, medida que no se aplicó para todos.

Hinojosa no autorizó la firma de contratos con 6 empresas, pero sí lo hizo con 100 empresas que enfrentaban la misma acusación.

En febrero de 2022, algo llamó la atención del ex procurador Figueroa: Hinojosa no informó sobre la confirmación de las falsificaciones por parte de una empresa certificadora. Dos meses después, aún bajo la dirección de Hinojosa, Qali Warma emitió un comunicado desconociendo los documentos enviados por dicha certificadora.

“Qali Warma dice que la persona que dice que le han falsificado la firma, no es la representante legal de la empresa certificadora; entonces, esa declaración es como inválida”, indicó Carlos Figueroa sobre el argumento del programa social. “No se puede negar la posición de esta persona o de las personas que han manifestado que su firma es falsa”. agregó el exprocurador.

Recién en octubre de 2022, se inició un peritaje sobre el caso de la falsificación de documentos.

Para el año 2023, las empresas acusadas de presentar documentos falsos volvieron a postular para este periodo. Por lo tanto, Hinojosa realizó una modificación en el manual de compras que benefició a la empresa.

“En el manual de compras anterior, cuando se encontraba una situación de falsificación de documentos, inmediatamente se le inhabilitaba al proveedor. Incluso, si se había firmado un contrato, se declaraba nulo”. indica Figueroa

En diciembre de 2022, Hinojosa se retiró de Qali Warma después de que Boluarte asumiera la presidencia y tras conocerse los resultados del peritaje que confirmaron que decenas de documentos falsos fueron utilizados durante su gestión. Hinojosa ya había sido designado como gerente general de la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Por otro lado, Carlos Figueroa, quien sospecha que su denuncia por corrupción de funcionarios presentada en 2023 y su posición frente al caso de las firmas falsas causaron su salida de la procuraduría tras 10 años en la institución.

En cuanto a la coordinadora de Procuraduría del MIDIS, Silvia Monzón, sigue en su puesto, pero ha denunciado hostigamiento laboral, lo cual ha sido corroborado en exámenes médicos.

Mientras tanto, el pequeño empresario se ha dedicado a la venta de agua y ofrece su camioneta y almacén como garantía para amortizar la deuda con el banco.

Respuesta

El programa social Qali Warma respondió a los cuestionamientos sobre Hinojosa a través de un mensaje enviado al WhatsApp de Cuarto Poder.





Mensaje de Fredy Hinojosa. Foto Cuarto Poder.

“Fredy Hinojosa como exdirector del programa Qali Warma no tiene ninguna participación en los hechos denunciados, ya que este proyecto tiene una estructura a nivel nacional con 27 unidades territoriales en cada región excepto Cajamarca y Áncash y en esas unidades territoriales donde se desarrolla el proceso de compras convocatoria selección y ejecución de los contratos”, se lee.