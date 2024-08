Este domingo arranca la fase 2 de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2024. Los 16 equipos clasificados fueron divididos en 4 grupos, pasarán de fase, los dos primeros.

MIRA ESTO: Exfondista Inés Melchor pide mejorar el apoyo a los deportistas del Perú

En el Grupo A, estadio Municipal de San Ramón Atlético Chanchamayo vs Echa Lolo (Chupaca). En el estadio Richard Muller Vozeler de Concepción, Municipal Usibamba (Concepción) vs Ferretería Meza (Tayacaja).

Grupo B: Estadio Monumental de Jauja, Defensor Cormis (Jauja) vs Municipal Perené. Estadio Municipal de Colcabamba (Tayacaja), C.D. Progreso (Tayacaja) vs D. Concepción.

Grupo C: Estadio Unión Tarma, P. Muruhuay (Tarma) vs M. Pangoa (Satipo). Estadio Mariscal Castilla (Huancayo), D. Sucre (Huancayo) vs Unión Sacas (Jauja).

Grupo D: Estadio Municipal Mazamari, Alipio Ponce (Satipo) vs M. Huayre (Junín). Estadio Santa Rosa de Saco (Yauli), J. Cocaya (Yauli) vs Atlético Wanka (Huancayo). Los partidos se jugarán en simultáneo a las 3:15 de la tarde en los 8 escenarios deportivos de Junín y Huancavelica, mencionados.