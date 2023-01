A la edad 96 años de edad, falleció don Gaspar Mena Galecio un panadero muy conocido en el distrito de La Unión, pero sobre todo por ser el poseedor de los Chimpunes de “Lolo” Fernández y que forma parte de la historia de este pueblo del corazón del Bajo Piura.

Era hincha de Alianza Lima, como siempre lo manifestaba, pero será recordado también en el deporte regional, pues fue jugador y dirigente del Club Estrella Roja de La Unión.

Era muy conocido en su tierra, pues muchos lo buscaban para hacerle entrevista y reportajes por tener los zapatos del legendario ídolo crema “Lolo” Fernández con los cuales jugó su último partido y que se los ganó en una rifa.

CON SUERTE

Según nos contó don Gaspar en una oportunidad, “allá por el año 1953, yo tenía 24 años y era el arquero del Estrella Roja en mi barrio y por aquel entonces el diario La Prensa, organizó la rifa de los chimpunes con que “Lolo” Fernández le anotó 3 de los cuatros goles al Alianza Lima en su partido de despedida de las canchas de fútbol”.

Asimismo recordó “en aquel entonces al club le dieron 100 tickets para venderlos y yo compré 3, a dos soles cada uno. No le di importancia a esto y seguí mi vida trabajando y jugando. Pero por casualidad después de 8 días de la rifa, que fue un 12 de octubre, cuando estaba en una picantería con mis amigos, me entero por el periódico de los resultados y da la casualidad que yo tenía el boleto 4477, ganador de los chimpunes” , remarcó.

Viajó a Lima y en una ceremonia sencilla, le entregaron los chimpunes del gran “Lolo”, quien en persona lo abrazó y recuerda que tuvo que mentirle que era hincha de Universitario.

UNA RELIQUIA

“Los guardó como una reliquia, muchos han querido comprarme los chimpunes, pero siempre me he negado. Incluso, me han ofrecido hasta 20 mil soles y un auto, y no los vendí. Tienen 70 años en mi poder y por nada del mundo los vendería, para mí esos chimpunes valen oro” , nos contó entonces.

Hoy, en el cielo se volverá a encontrar con el gran “Cañonero Crema” y juntos recordarán ese episodio.