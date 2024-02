El técnico del FBC Melgar, Pablo de Muner, aseguró que el triunfo de 2-1 sobre Unión Comercio fue justo por el rendimiento del equipo, por lo que ahora toca están en la obligación de sumar de a tres en la tabla de posiciones de la Liga 1.

Tras un mal comienzo en esta temporada de fútbol profesional y fracasar en la Copa Libertadores, la falta de efectividad y la fragilidad en el área defensiva aún se mantienen, generando que el equipo perdiera puntos valiosos tanto en casa como de visita.

De Muner considera que se hacen méritos para lograr un resultado favorable, sin embargo, este tipo de situaciones como el VAR, penales en contra o a favor, son obstáculos que siempre aparecen y bloquean el esperado triunfo.

“Tenemos defectos, sí, como todos los equipos, pero es muy llamativo esto y analizando partido a partido, lo que yo viví en estas 3 o 4 semanas, no me tocó vivir nada así en ningún club (...), pero este grupo no se rinde y lo que más orgullo me da, es que pelearon hasta el final”, sostuvo el estratega argentino, posterior al partido contra Unión Comercio.

En cuanto a la utilización del último cupo de extranjero, afirmó que es un caso complicado porque las variantes que hay no son de su gusto ni del club y aún no está definido. Sumado a ello, que las opciones que se espera contar son difíciles y costosas.

Por otro lado, el mediocampista del Dominó Horatio Orzán, resaltó el triunfo del equipo y destacó que es lo mejor que tienen, saliendo adelante en los partidos y en varias situaciones.