El empate no estaba en los planes de ambos equipos, el FBC Melgar demostró que no ruge lejos del volcán Misti y esta vez empató 1-1 con Mannucci. Los rojinegros quedan con pocas opciones de ganar el Torneo Clausura y el equipo de Trujilllo no sale de la zona del descenso.

El equipo local anotó el primer gol por medio de Percy Liza (76′) y el empate llegó en los descuentos por Jean Pierre Archimbaud (93′), cuando el encuentro expiraba.

El encuentro se jugó en el estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo ante más de 10 mil espectadores, en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura.

El equipo rojinegro se presentó sin su golpeador y máximo referente Bernardo Cuesta y Brian Blando, ambos por lesión. Sin embargo, volvió Carlos Cáceda al arco y Jean Pierre Archimbaud al medio sector.

La primera llegada con peligro de Melgar llegó al minuto 17. Un centro de Matías Noble desde la izquierda, el balón cruzó toda el área y Cristian Bordacahar no pudo conectar. Un minuto después, Noble remató desde el área y el balón salió apenas desviado.

Sin embargo, Carlos Cáceda apagó al minuto 37 el grito de gol de los locales, la desvía el balón pateado por Nicolás Albarracín. Con la paridad se fueron al descanso.

Mannucci salió en el segundo tiempo más agresivo y se le presentaron dos ocasiones de gol, que sus delanteros no supieron aprovechar. Cáceda nuevamente fue figura.

Kenji Cabrera y Jefferson Cáceres ingresaron al minuto 60 y le dieron más movilidad al ataque rojinegro. Son las variantes acostumbradas en el entrenador Marco Antonio Valencia.

Con el empate, Melgar sumó 20 puntos en el Torneo Clausura y baja al quinto lugar en la tabla de posiciones. Mientras, en el acumulado, llegó a 58 unidades y no suelta la tercera posición.

El próximo rival de Melgar será el sorprendente Atlético Grau, partido que se jugará el lunes 23 de setiembre a las 20:00 horas en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa).

Mannucci se complica con el descenso. Apenas tiene 10 puntos en el Clausura y 24 unidades en el acumulado que lo deja en la penúltima ubicación. Visitará el lunes 23 de setiembre a las 15:15 horas a UTC, partido de descarte por la permanencia.

Jean Pierre Archimbaud duda de imparcialidad en el arbitraje en los últimos encuentros. “Nos vamos con el empate, que es como una derrota. Nos merecemos más cosas de lo que estamos haciendo, ya se acaba el torneo”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO: