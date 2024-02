El argentino Horacio Orzán obtuvo hoy la nacionalidad peruana, como ocurrió con Bernardo Cuesta. El futbolista de primera línea del FBC Melgar viajó la mañana de hoy a Lima y recibió el título de nacionalidad peruana en la sede de Migraciones de la capital.

El volante de primera línea ya no ocupará plaza de extranjero y libera ese cupo para el futuro próximo fichaje del Domino.

Orzán había expresado su deseo de la nacionalización el año pasado, en declaraciones para Correo. “Tengo una hija peruana y a mirar a la nación, a Arequipa, que tiene que ir en primer lugar. Hemos conversado con el club (Melgar) de esa posibilidad, hay varios factores y todo encamina a que se pueda dar. Vamos a tener más certezas con el tiempo y si es un bienestar para mí y mi institución que me da trabajo”, afirmó.

Orzán reveló que le queda un año más con Melgar. “Termino el año y se tiene que evaluar con la familia, el cuerpo técnico y la dirigencia. Priorizo que todas las partes estén de acuerdo para continuar, a mí no me gusta ser parte de un club donde no me sienta parte del proyecto”, apuntó.