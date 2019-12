Una entrevista de Pamela Ríos

No cabe duda que este año ha sido uno de los mejores para el deporte en nuestro país. Tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, cada disciplina -ya con mayor reconocimiento- ha logrado repotenciarse y seguir sumando logros, aunque aún falta muchísimo por mejorar.

La natación, por ejemplo, alberga a dos pequeños pero grandes talentos: Alexia Sotomayor (13) y Fernanda León (14). Alexia no solo fue la atleta de menor edad en Lima 2019, incluso llegó a una final. Además, junto a Fernanda, la rompió en los XXV Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2019, trayendo entre las dos 11 medallas. Diario Correo conversó con Fernanda, quien se hace llamar "La Hija de Neptuno", y dio su balance de este 2019.

¿Cómo te sientes luego de obtener 5 medallas en los Juegos Sudamericanos Escolares?

El año pasado ya había ido al Sudamericano Escolar en Arequipa. Sin embargo, es la primera vez que salgo del país para un evento como este. Ha sido demasiado entretenido, sobre todo porque he conocido a estudiantes como yo, que también son deportistas, de distintas partes del mundo. Fueron días muy emocionantes, pero también con bastante adrenalina y eso me hizo sentir importante. Cuando gané las 5 medallas de plata, dentro de mí tuve una satisfacción increíble. Cuando subí al podio y levanté la bandera del Perú, me preguntaba a mí misma cómo había llegado hasta ahí.

Son 55 las medallas que ha traído la delegación peruana de Asunción 2019…

Pensé que eran menos, había visto 42. Es increíble. Esa es una muestra de todo lo que podemos lograr si nos apoyan. Sé que con ese número ya hemos hecho historia, porque nunca antes se había logrado algo así.

Además, la selección de natación ha sido la que mayor cantidad de preseas obtuvo…

Dieciséis medallas en total. De ahí nos sigue Judo con 15. Creo que todos los peruanos en general nos hemos esforzado muchísimo, sobre todo los de natación.

¿Sientes algún tipo de presión por ser, junto a Alexia, una de las menores en la selección peruana de natación?

No, todo lo contrario. Es algo que te hace sentir bastante bien. Ambas vemos siempre a competidoras mucho mayores y decimos “ellas podrían tener mejor tiempo que nosotras”, sin embargo, no es así, pues les ganamos. Eso nos hace sentir que vamos por el camino correcto. Es muy satisfactorio lo que hemos logrado pese a nuestra corta edad.

¿Cómo resumes este 2019?

Ha sido un año en el que he tenido bastantes competencias internacionales y nacionales. Por lo que ha sido, bastante productivo. He mejorado marcas, he tenido tenido también altos y bajos, pero aún tengo muchísimo por mejorar, así que para adelante.

¿Qué se viene para el próximo año?

El 2020 será bastante cargado para mí, tendré entre 5 y 6 competencias internacionales. Participaré incluso en el Sudamericano de Mayores. Hay que prepararse duro para todos esos eventos.

Perfil

Fernanda León

Nadadora peruana. Pese a que solo tiene 14 años y aún se encuentra en el colegio, Fernanda destaca en su deporte como los grandes, haciendo un doble esfuerzo para cumplir con todas sus actividades.