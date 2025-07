El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó duramente la designación de César Sandoval como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), calificándolo de “ignorante” y cuestionando su experiencia en el sector.

Las declaraciones las realizó durante un evento en Lurigancho-Chosica este miércoles.

López Aliaga cuestionó los méritos de Sandoval para asumir el cargo: “Este señor que ha entrado, Sandoval, ¿qué mérito tiene? ¿A quién le ha ganado? Su único mérito es ser ayayero del señor Acuña, nada más. No hay ningún perfil en su vida ligado a transportes ni comunicaciones”, afirmó.

Además, lo describió como “un tipo ignorante absolutamente del tema” y agregó: “Si van a estar poniendo ministros así, por favor”.

El burgomaestre también dirigió sus críticas hacia la presidenta Dina Boluarte por la designación: “Señora Dina Boluarte, así no se maneja un país. No puede poner a un tipo que no conoce”.

Asimismo, sostuvo que Sandoval habría asumido el cargo con una “consigna política de parar una obra que es importantísima como primera fase”, aunque no especificó a qué proyecto se refería.

En otro momento, López Aliaga se refirió al anuncio del ministro Sandoval sobre la suspensión del tren Lima-Chosica para este año, una obra prioritaria para mejorar la conectividad en Lima Este. El alcalde señaló que esta decisión perjudica a los ciudadanos de la zona.