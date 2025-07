El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión no participará en la mesa técnica convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar el proyecto del tren Lima-Chosica. Aseguró que ningún representante municipal asistirá a la reunión.

“Mañana no va a ir nadie por si acaso, mañana no va a ir esa mesa de diálogo. Que ponga su espejo y se mire la cara, pero no va a ir nadie”, declaró el burgomaestre durante una actividad pública en Ate.

Además, envió un oficio a la presidenta Dina Boluarte en el que rechazó la postura del ministro César Sandoval y solicitó que se evalúe su permanencia en el cargo. También pidió que el Ejecutivo defina su posición frente al proyecto ferroviario.

Por su parte, el MTC informó que hay tres propuestas técnicas en evaluación, una de ellas planteada por la propia Municipalidad. El ministro Sandoval aún no se ha pronunciado sobre el retiro de Lima de la mesa técnica.