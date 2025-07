El titular del MTC, César Sandoval, rechazó las declaraciones de Rafael López Aliaga sobre presuntas reuniones antes de asumir el cargo.

“Nunca me reuní con él antes de ser designado ministro de Transportes y Comunicaciones. Que demuestre mi ingreso a la MML y las presuntas reuniones que alude antes que yo sea ministro de Estado”, afirmó.

El ministro también anunció que evalúa iniciar acciones legales. “Ante tamañas mentiras, me reservo el derecho de entablar contra él las acciones legales correspondientes”, escribió en su cuenta de X.

Ante las mentiras e infamias que viene vertiendo el alcalde de Lima en mi contra, afirmo lo siguiente:

1.El señor López ha declarado que se reunió conmigo tres veces para que se me designe ministro de Estado. Eso es completamente falso. Nunca me reuní con él antes de ser… pic.twitter.com/Gt9tYQS53u — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) July 24, 2025

Rafael López Aliaga anunció que la Municipalidad de Lima no acudirá a reunión por el tren Lima–Chosica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión no participará en la mesa técnica convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evaluar el proyecto del tren Lima-Chosica. Aseguró que ningún representante municipal asistirá a la reunión.

“Mañana no va a ir nadie por si acaso, mañana no va a ir esa mesa de diálogo. Que ponga su espejo y se mire la cara, pero no va a ir nadie”, declaró el burgomaestre durante una actividad pública en Ate.

Además, envió un oficio a la presidenta Dina Boluarte en el que rechazó la postura del ministro César Sandoval y solicitó que se evalúe su permanencia en el cargo.

“A este caballero yo lo recibí en mi oficina por lo menos tres veces. Tres veces vino a verme a pedir apoyo, que por favor quería ser ministro y yo confié en él. Realmente me equivoqué”, indicó.

Por su parte, el MTC informó que hay tres propuestas técnicas en evaluación, una de ellas planteada por la propia Municipalidad. El ministro Sandoval aún no se ha pronunciado sobre el retiro de Lima de la mesa técnica.