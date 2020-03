Fernando Pacheco festejó su primera conquista con camiseta de Fluminense este domingo en un Maracaná vacío, algo que no imaginó al pensar como sería ese esperado momento. El extremo peruano no pudo celebrar con la afición de su nuevo equipo, pero eso no impide su alegría por la evolución que demuestra en el extranjero.

“Estoy muy contento por mi primer gol con Fluminense”, destacó el exjugador de Sporting Cristal luego del compromiso del ‘Fluzão’ contra Vasco da Gama por el grupo A de la Taça Rio, que se disputó a puertas cerradas en el mítico escenario por la pandemia del coronavirus y resultó 2-0 a favor del tricolor carioca, gracias a su colaboración.

Pacheco, autor de la segunda anotación del equipo de Odair Hellmann, espera que la celebración sea completa en una próxima oportunidad.

Depois de marcar seu primeiro gol com a camisa Tricolor, Pacheco mandou um recado pra torcida Tricolor! Joga muito! #SejaSócio #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/GPMcFgeB2C — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 15, 2020

“Lamentablemente la torcida no pudo acompañarnos pero espero que pronto estén de vuelta para festejar goles como este y muchos más”, agregó el atacante nacional en un video publicado por su club.

El jugador formado en La Florida aprovechó un rebote y marcó de cabeza cuando se agotaba el tiempo reglamentario del enfrentamiento, tras el adelanto de Evanilson (29′) en el marcador para los suyos.

Fernando Pacheco buscará ser nuevamente protagonista con Fluminense cuando se reanuden actividades en el fútbol brasileño, que se suspenderá a partir de este lunes para evitar mayores contagios del Covid-19.