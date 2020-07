La FIFA no ha declinado en su intensión de entregar los próximos premios The Best a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada que se ha visto afectada por la pandemia de coronavirus. Diario As, de España, publicó que el máximo ente ente del fútbol mundial organizaría esta ceremonia a finales de año, pero con la particularidad que la ceremonia de premiación se realizaría de manera virtual.

Los organizadores estarían esperando el final de la Champions League, este 23 de agosto, en Lisboa, para elaborar la lista de nominados. Como siempre, Cristano Ronaldo, Lionel Messi son candidatos a una lista que este año podría incluir a Neymar, Kyliam Mbappe, Sergio Ramos y Robert Lewandowski entre los favoritos. Superada la final se enviarán las encuestas a los jugadores, entrenadores y periodistas deportivos, además de la valoración de los aficionados para determinar cuál ha sido el mejor jugador de la temporada.

Los ganadores recibirán el trofeo en sus hogares y desde allí también darían sus discursos de agradecimiento. The Best ha decidido importante premiar el compromiso de los jugadores con este deporte, en medio de este difícil contexto, y será convertirá en el único premio, luego que la revista France Football anunciara que el ‘Balón de Oro’ no se entregará este año debido a la pandemia de COVID-19.

En la última entrega, el galardón principal fue para Lionel Messi, cuestionado por algunos al no ganar la Champions League. Hoy parece que esta competencia sería fundamental en la valoración del mejor jugador. En las ediciones anteriores este trofeo estuvo, dos veces, en las manos de Cristiano Ronaldo y luego en las del croata Luka Modric.

Esta claro que Lionel Messi quedaría fuera de la carrera de no levantar la Champions League, pero ganarla repotenciaría sus chances frente a CR7 y el mismo Sergio Ramos que cierra una gran temporada con Real Madrid tras ganar LaLiga o la impresionante campaña de Robert Lewandowski al mando de Bayern Munich, campeón d la Bundesliga.