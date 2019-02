FIFA le ofrece al Perú organizar el Mundial Sub 20 en el 2021

Síguenos en Facebook

Perú tendrá la chance de organizar el Mundial Sub 20, gracias a una invitación cursada por la FIFA, informó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

"La FIFA nos ha dado la posibilidad de concursar para ser sede del Mundial Sub 20 del 2021. Espero que el gobierno peruano, aun cuando tengamos que lamentar la no realización del Mundial Sub 17, considere en mirar la infraestructura deportiva porque eso es lo que necesita algunas regiones del país", dijo en RPP.

Por otro lado, Lozano confirmó que el Sudamericano Sub 17 sí se llevará a cabo en nuestro país, a pesar de todos los problemas vinculados a la organización del Mundial de la misma categoría.

"A pesar de que hemos tenido problemas en el tema del Sudamericano, puedo confirmar que este se jugará en San Marcos. Nos hemos dividido los trabajos y hemos viajado a distintos lugares, incluso hemos recibido el apoyo tanto de Gianni Infantino (presidente de la FIFA) como Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol). Vamos a demostrar que el Perú tiene la capacidad para albergar competiciones grandes, aunque lamentamos que no hayamos podido ser la sede del Mundial Sub 17", agregó el presidente de la FPF.