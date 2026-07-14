Francia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante España en la semifinal disputada en Dallas. El equipo de Didier Deschamps, que llegaba como una de las grandes candidatas al título tras una fase de grupo y unos octavos y cuartos de gran nivel, no logró imponer su juego ante una selección española que le quitó el control del balón y le negó espacios durante todo el encuentro.

El planteamiento de Luis de la Fuente resultó determinante: España priorizó la solidez defensiva para frenar a un rival que basaba buena parte de su poderío en las transiciones rápidas y en la potencia ofensiva de Kylian Mbappé.

Sin esas condiciones, Francia no consiguió encontrar su mejor versión y se despidió del torneo sin poder pelear por un tercer título consecutivo, algo que la hubiera consagrado como una de las grandes dinastías de la historia de los mundiales.

Con esta derrota, el equipo francés cierra su participación en la Copa del Mundo 2026 sin poder repetir la gloria de 2018, mientras que España avanza a la final del domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford, donde buscará su segunda estrella.

Deschamps, quien acumula un enorme historial al mando de Les Bleus, deberá ahora empezar a pensar en la reconstrucción de un equipo que, pese a la eliminación, dejó una gran imagen a lo largo de todo el certamen.