La temporada de Flamengo no es mala hasta ahora, pero los aficionados siempre quieren mejores resultados y títulos. No obstante, un grupo de barristas tuvo una negativa reacción este viernes, puesto que llegaron hasta las instalaciones del club para exigir un mayor rendimiento a los integrantes del plantel.

Según captó la reportera Isabelle Costa, los enardecidos seguidores del ‘Mengao’ se amontonaron sobre la puerta de ingreso al local de entrenamiento y esperaron el arribo de cada uno de los futbolistas. Cada vez que uno aparecía, todos rodeaban y golpeaban el vehículo donde los deportistas se transportaban.

Los integrantes de la seguridad de Flamengo no pudieron hacer mucho para evitar el conflicto, aunque por suerte no pasó a mayores. Las principales razones del reclamo son: la derrota del equipo en la final de la Taca Guanabara, nada menos que ante Fluminense, el clásico rival (3-1 en el global); y la presencia de Rodinei en una reciente fiesta.

Gabigol falou com alguns integrantes da Raça neste momento. @s1_live pic.twitter.com/M1cZ9YThNI — Isabelle Costa (@bellexcosta) April 8, 2022

Si bien hace unos días, el club venció a Sporting Cristal en Lima, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el resultado no calmó los ánimos de estos avezados hinchas. Ante el tenso panorama, Gabriel Barbosa, principal goleador del ‘Fla’, decidió ser el mediador y organizó una charla dentro de la sede de entrenamientos.

No obstante, a pesar de las palabras de ‘Gabigol’, el ambiente no cambió y los barristas seguían esperando a los restantes jugadores de la plantilla. Cabe mencionar que solo Giorgian De Arrascaeta fue tratado bien y no tuvo mayores inconvenientes en seguir su camino.

Thiago Maia acabou de passar por aqui também e foi muito cobrado. @s1_live pic.twitter.com/lbKAzOnxlQ — Isabelle Costa (@bellexcosta) April 8, 2022

¿Cuándo juega Flamengo?

Flamengo volverá a la actividad este sábado 9 de abril, cuando visite al Atlético Goianiense, por la primera fecha del Brasileirao (5:00 p. m. hora peruana). En la temporada anterior, el ‘Mengao’ quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones, detrás de Atlético Mineiro, y esta vez buscará el título.