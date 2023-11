La Selección peruana atraviesa sin duda su momento más duro, desde el inicio de las Eliminatorias Conmebol 2026, la ‘Bicolor’ no ha ganado un solo partido y tras la terrible derrota frente a Bolivia en La Paz, descendió al último puesto de la tabla complicando aún más su clasificación a la Copa del Mundo.

La ‘Bicolor’ HOY acumuló una nueva derrota lo que intensificó el pedido de los hinchas en redes sociales, quienes exigen la renuncia de Juan Reynoso como entrenador. Sin embargo, el técnico, en conferencia de prensa, expresó su intención de respetar su contrato hasta el final de las Eliminatorias.

“ Mi contrato es por todo el proceso, pero uno siente la perspectiva con los jugadores y me quedo tranquilo ”, indicó a los medios. Además, indicó que se ilusiona al ver el esfuerzo de los seleccionados en cada partido. “ Ese tema no los resuelvo (sobre el respaldo), pero mientras vea el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan y el esfuerzo que hoy han hecho, me ilusiona ”, comentó.

¿FPF se reunirá con Juan Reynoso para evaluar su permanencia?

No obstante, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estarían evaluando tomar una decisión respecto a la continuidad del ‘Cabezón’. De acuerdo, a la información compartida por el periodista Gustavo Peralta, la Videna analizará lo sucedido hasta ese momento, y el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se reunirá con el estratega para discutir el futuro de la Selección en las Eliminatorias.

“ Análisis y reunión sobre situación de Juan Reynoso se dará luego del partido ante Venezuela, tal como habían anunciado Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas. Hoy no se va a tomar ninguna decisión ”, se lee en la publicación de Twitter.