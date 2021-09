Gianluca Lapadula está en las filas del Benevento de Italia. Ayer anotó un hat trick ante el Cittadella por 4-1 en la fecha 5 de la Serie B de Italia.

Tras su victoria se acordó de Perú y contó lo que ha significado para él defender la Selección Peruana en los últimos meses. “ Desde el primer día, Perú me recibió como hijo y como hermano . Desde mi parte, solo hay palabras de agradecimiento para toda la gente del país por eso. ¿La máscara? Me rompí la nariz en Sudamérica por tercera vez, pero no quiero operarme, así que tendré que usarla un poco más”, comentó.

Gianluca Lapadula señaló que la presencia de los hinchas de Benevento en las gradas fue determinante para su victoria.

“De hecho, siento que el público marcó la diferencia. Nunca antes había tenido el placer de jugar con los aficionados del Benevento en las gradas en el estadio y quiero agradecerles. Encendieron la mecha de mi actuación, fueron muy importantes en ella”, agregó el jugador nacional.

