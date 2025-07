La empresaria María Jesús Gosálvez Postigo, productora del aceite de castaña “De la Abu su Secreto”, fue reconocida en París por la calidad de su producto. Sin embargo, lo que en principio parecía un logro más para el emprendimiento amazónico terminó por desatar una polémica, al revelarse que el viaje fue financiado mediante una donación con recursos provenientes del Congreso.

Según un informe de Punto Final, el viaje de María Jesús Gosálvez fue financiado con fondos del Congreso. El Acuerdo de Mesa Directiva N.º 185-2024/2025 indica que el pasaje Lima-París-Lima fue otorgado “a título de liberalidad y previa disponibilidad presupuestal”.

La donación no fue gestionada directamente por la empresaria, sino por el Comité de Damas del Congreso, presidido por Ivonne Ruiz, esposa del presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana. Cabe señalar que Gosálvez es amiga y vecina de la familia Salhuana en Puerto Maldonado.

Ambas familias mantienen una relación cercana, habiendo vivido a pocas cuadras en Puerto Maldonado y compartido vínculos de amistad. En publicaciones anteriores, el propio Eduardo Salhuana expresó públicamente su agradecimiento a la familia Gosálvez por sus muestras de afecto. Cabe mencionar que la empresaria trabajó con él en el Congreso de la República entre los años 2000 y 2005.

A pesar de que el dominical solicitó de manera formal el monto invertido en el pasaje aéreo, esta información no fue proporcionada. Una búsqueda en sitios web de aerolíneas locales estima que el costo del ticket Lima-París-Lima ronda los 1,500 dólares. Además, no se ha explicado cuáles fueron los criterios para otorgar este tipo de apoyo económico ni por qué se eligió a Gosálvez.

En una entrevista con Punto Final, Gosálvez reconoció su amistad con la familia Salhuana y aseguró que no solicitó el viaje: “Yo no le he pedido nada a nadie. Fue iniciativa de la señora (Ivonne Ruiz) para apoyar a una emprendedora de Madre de Dios que, coincidentemente, soy yo”.