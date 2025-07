La situación financiera de Petroperú es para llorar. Las deudas que carga la agobian porque sus mayores ingresos los obtiene de la refinería de Talara y estos son muy pobres en comparación con sus necesidades.

Carlos Paredes Lanatta, expresidente de Petroperú, señaló a Correo que ese ingreso es mínimo en comparación con la deuda que tiene la empresa (supera los $6,000 millones).

En ese sentido, opinó que frente a esa situación, lo más probable es que “el Gobierno le lanza un nuevo salvataje, sin ningún pudor”. Esto, pese a que, a través de diversos voces, se había afirmado que no se le dará un solo centavo.

“Ya lo sabíamos porque en una encuesta que hice a 20 personas, entre ex presidentes, gerentes generales y directores de Petroperú, todos dijeron que le darán el salvataje. Fue en la época en que (Alejandro) Narváez (actual presidente de Petroperú) dijo que no”, sostuvo.

Retroceso

Al respecto, se sabe que, al primer trimestre de este año, la petrolera reportó pérdidas por $111.2 millones, menor a los $183 millones de similar periodo del año anterior.

Sin embargo, hace unos días, se reportó que la empresa reportó su primer EBITDA positivo, después de tres años, en el primer trimestre, es decir, tuvo un saldo favorable de $9 millones, pero este monto es insuficiente para cubrir las necesidades de la empresa, sin tener que volver a recurrir al Estado.

“Marzo fue uno de sus mejores meses, pero todo indica que se habría revertido en abril y mayo”, precisó Paredes Lanatta.

Esa situación se explica, según señaló, porque la refinería de Talara, su principal activo, no está operando en su máxima capacidad porque tiene dificultades en su unidad de flexicoking (donde se refina y se hacen líquidos materiales muy pesados), con la que se permite generar mayores ingresos.

“Creo que las pérdidas del primer semestre han sido cercanas a los $300 millones”, agregó.

El problema es, prosiguió Paredes, es que se le sigue dando licencia a la gente que dirige la empresa para que siga perdiendo plata. “De la misma forma, le están diciendo que sigan haciendo más de lo mismo, sigan perdiendo plata, yo los apoyo, que me ejecutarán la garantía que les di el año pasado, no hay problema”.

Indicó además que teniendo una administración como la actual, “dar plata a Petroperú es como tirar plata al agua”. “Es decir, han perdido el pudor, el decoro”, comentó el economista.

Cabe recordar que hace unos días, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, señaló que “estamos viendo la posibilidad de hacer una reestructuración financiera, no un salvataje”. ¿Solo un cambio de nombre?

Explicó que será una reestructuración financiera que permitirá que la empresa pueda afrontar mejor los flujos de pagos que tiene mientras va desarrollando la capacidad productiva.

Caja fiscal. César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú, se refirió a lo señalado por Pérez Reyes y explicó a este diario que el MEF podría reestructurar la deuda de $2,000 millones del Banco de la Nación (BN) y los $300 millones con la caja fiscal, que puede prorrogarlas por 1 año.

“Pero tendrá $4,100 millones de deuda internacional, en la que no tendrá manejo porque tiene tasas de interés bajas” . comentó.

Indicó que en el caso de la deuda local, mientras no capitalice (se convierta en capital social de la empresa), no hay cargo a la caja fiscal.

Lo que no sucede con la deuda con entidades extranjeras. “Allí está atado de manos. No puede hacer nada porque cualquier cosa que intente no significará alivio para Petroperú”, explicó.

Para Gutiérrez, una reestructuración financiera de Petroperú, sobre todo para hacer frente a la deuda con extranjeros, necesita de la caja fiscal, pero el monto sería muy alto por el elevado déficit fiscal que arrastra la economía.

Otra opción de la empresa es la emisión de bonos, por los que no podrá conseguir tasas menores que las que hoy tiene.

Pero, la emisión de bonos implica que el Estado garantiza la toma de dinero (mediante bonos), así sea alta la tasa que tuviese que pagar.

“La emisión sí tendría que ser con garantía soberana (del Gobierno”, precisó.

Rescates

La petrolera estatal ha recibido varios salvatajes del Estado, como el préstamo que le otorgó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en mayo del 2022, por $750 millones, el mismo que le fue perdonado. En esa misma fecha, se le otorgarán S/500 millones como línea de crédito.

En octubre de 2022 y febrero del 2024, el MEF le entregó $1,000 millones como línea de crédito.

En tanto, en febrero del 2024, el BN le otorgó un préstamo de $800 millones, según se dijo, para ser utilizado como capital de trabajo.

Se informó que era una medida extraordinaria denominada “Operación de Endeudamiento de Corto Plazo, bajo la modalidad de otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional”.

En eses entonces, se justificó el hecho bajo el argumento de que esa inyección de recursos permitirá que la empresa pueda cumplir con el pago de sus obligaciones a proveedores.

Posteriormente, se otorgó una garantía al BN para que otorgue a Petroperú un préstamo por $1,000 millones.

En ese momento, se informó que las líneas de crédito que se otorgaron a Petroperú fueron para asegurar el suministro continuo de combustibles y garantizar su sostenibilidad financiera.

Esas líneas de crédito, que incluyen préstamos y garantías del Estado, buscaron cubrir necesidades de capital de trabajo, atender compromisos con proveedores y refinanciar deudas existentes.

Emergencia

En 2022, Petroperú pasó semanas críticas por la falta de recursos para hacer frente el pago de los combustibles que importaba para comercializarlos (en calidad de distribuidor), considerando que tenía paralizada la refinería de Talara, que la estaba modernizando.

Había barcos con combustibles a la espera de descargar en el Callao, pero no lo hacían porque la empresa les tenía deudas y no tenía recursos para cancelar.

En esa línea, en un informe de Rendición de cuentas, en diciembre del 2024, la empresa confirmó serias restricciones por las que pasó el año pasado, tanto que siempre necesitó de la mano del Estado para mantenerse a flote.

En el respectivo documento se informó que por “la situación actual de la empresa, el proveedor Pluspetrol Perú Corporation SA cambió la condición de venta para la adquisición de GLP en el Terminal Callao, de crédito a 15 días a pago adelantado”.

La crisis no ha menguado y sigue en su peor momento.