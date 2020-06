ESCRITO POR: PAMELA RIOS CALMET

“Necesitaba un cambio a gritos. Entonces, entendí que cuando uno se mueve, el universo se mueve contigo”. Esta frase puede ser colgada en cualquier eslogan de motivación. Demuestra actitud, superación, un lema de mujer empoderada que no se rinde con nada y que entiende que el éxito se busca y se encuentra, si es que trabajas día a día. Gisela Leyva, desde Estados Unidos, conversó con Correo y nos contó sobre su experiencia en ESPN y lo que significa para ella el retorno del fútbol en tiempos difíciles.

¿Cuál es el mayor reto que has tenido a lo largo de tu carrera?

Probablemente fue el proceso de aculturación, creo que me tomó más de lo debido. El primer año extrañaba muchísimo, lloré como no tienes una idea. Falleció mi abuelo, mi referente. Pensé en regresarme muchas veces, hasta que un día tomé las riendas de mi vida y decidí dejar de mirar atrás y empecé a disfrutar del proceso. Ahí fue que recordé por qué acepte emigrar.

¿El mejor recuerdo que tienes en relación con tu carrera?

Tengo muchos buenos recuerdos: cuando me dijeron que trabajaría en fútbol a fines del año 2005, y luego trabajé en la Final de la Champions de 2006. Además, cada día tengo muy gratos momentos, cuando veo el progreso del equipo. Me gusta ver cómo los chicos crecen y se van para seguir mejorando. Eso me arranca una sonrisa y una satisfacción diaria.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido durante la pandemia en torno a tu trabajo?

Estar segura de comunicarse transparentemente y a tiempo con el equipo. Yo me debo a ellos. Lo bueno es que todos hemos empujado hacia el mismo lado, el de la reinvención. No había eventos en vivo, así que empezamos a hacer ‘Lo Mejor de tal, o cual liga’. Luego elaboramos contenidos más trabajados para diferentes plataformas. También tuvimos que aprender a usar las tecnologías remotas, donde todos nos encontramos en una nube para producir los programas en vivo.

¿Qué tanto ha afectado a la televisión los nuevos protocolos del fútbol?

Ha sido el primer deporte en volver. Por lo tanto, hay mucho de ensayo,error. Sin embargo, creo que más que afectar, por la rapidez de la puesta en marcha, nos hemos adaptado. Tanto desde el lado de los host broadcaster- y cómo le entregan la señal al mundo, como de las retransmisoras. Estas ahora eligen si ponen al aire un audio ambiente modificado o el real, que se da en el estadio. Lo mismo ocurre con las tribunas.

¿Cómo van a manejar el regreso de la Champions League en este contexto? ¿Cuál es el valor simbólico que le puedes dar a este suceso?

Del lado de la UEFA aún no se sabe si tendrá público o no. No hay una reglamentación final sobre los protocolos sanitarios y no está definida la presencia de reporteros. Son muchos los detalles que faltan por afinar. Sin embargo, creo que todos esperábamos un resultado positivo. El fútbol es un espectáculo de masas que solo la religión puede sobrepasar. Ha regresado, y en el actual contexto es, probablemente, el único espectáculo que se mantiene vivo. En lo personal a mi me motiva.

¿Cuál es la clave para alcanzar la cima en esta profesión?

Cada vez que me hablan del éxito, mi mente visualiza lo mismo: dinamismo. Si no eres dinámico estas frito. Yo creo que el éxito es el trabajo de cada día, el partido a partido, aunque esta definición cambia de persona en persona. Además, para mí lo fundamental es construir tu marca a base de tres pilares: confianza en el equipo, autenticidad y comunicación continua.

GISELA LEYVA

Coordinating Producer

Peruana, emigró a Estados Unidos para trabajar en la cadena televisiva deportiva más importante del mundo (ESPN). En Perú, pasó por ATV, América Televisión y CMD (Actual Movistar Deportes).