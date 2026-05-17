La temporada 2026 inició de forma distinta para Marco Huamán, pues no terminó de asentarse como titular en Alianza Lima en la temporada previa y fue cedido a préstamo a Cienciano. Sin embargo, los problemas extrafutbolísticos y las lesiones en Matute hicieron que el lateral derecho rompa su cesión con el “Papá” para volver a vestir la camiseta blanquiazul.
Y los trabajos físicos en el Cusco le cayeron como anillo al dedo, dado que regresó en su máxima condición a La Victoria, convirtiéndose en figura en esta cercana posibilidad de ser campeones del Torneo Apertura. Precisamente, el carrilero coronó su buena campaña con un gol clave: anotó el triunfo 1-0 sobre el club rojo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.
Después de un potente disparo de Luis Advíncula, el portero Gonzalo Falcón atajó con algunas dificultades y dejó un rebote, que Huamán no dudó en facturar (45+4′). Así las cosas, Alianza se alejó en la cima del Apertura y depende de sí mismo para asegurar el trofeo en Matute, la próxima fecha, cuando reciba a Los Chankas.
Así va la tabla del Torneo Apertura
En el desarrollo de la fecha 15 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Alianza Lima
|15
|11
|3
|1
|36
|+19
|2.
|Los Chankas
|14
|9
|3
|2
|30
|+9
|3.
|Cienciano
|15
|9
|2
|4
|29
|+11
|4.
|Universitario
|15
|7
|4
|4
|25
|+8
|5.
|Melgar
|15
|7
|3
|5
|24
|+7
|6.
|Cusco FC
|14
|6
|3
|5
|21
|-4
|7.
|Alianza Atlético
|15
|5
|5
|5
|20
|+4
|8.
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|5
|4
|20
|+1
|9.
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|4
|5
|20
|-2
|10.
|ADT
|14
|4
|5
|5
|17
|+1
|11.
|CD Moquegua
|14
|5
|2
|7
|17
|-5
|12.
|Sporting Cristal
|15
|4
|4
|7
|16
|-2
|13
|UTC
|14
|4
|4
|6
|16
|-3
|14.
|FC Cajamarca
|15
|4
|3
|8
|15
|-5
|15.
|Sport Huancayo
|15
|4
|3
|8
|15
|-9
|16.
|Juan Pablo II
|15
|4
|3
|8
|15
|-15
|17.
|Sport Boys
|14
|3
|4
|7
|13
|-6
|18.
|Atlético Grau
|15
|3
|4
|8
|13
|-6