Alianza Lima venció a Cienciano con gol de Marco Huamán. (Foto: GEC)
Alianza Lima venció a Cienciano con gol de Marco Huamán. (Foto: GEC)

La temporada 2026 inició de forma distinta para Marco Huamán, pues no terminó de asentarse como titular en Alianza Lima en la temporada previa y fue cedido a préstamo a Cienciano. Sin embargo, los problemas extrafutbolísticos y las lesiones en Matute hicieron que el lateral derecho rompa su cesión con el “Papá” para volver a vestir la camiseta blanquiazul.

Y los trabajos físicos en el Cusco le cayeron como anillo al dedo, dado que regresó en su máxima condición a La Victoria, convirtiéndose en figura en esta cercana posibilidad de ser campeones del Torneo Apertura. Precisamente, el carrilero coronó su buena campaña con un gol clave: anotó el triunfo 1-0 sobre el club rojo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Después de un potente disparo de Luis Advíncula, el portero Gonzalo Falcón atajó con algunas dificultades y dejó un rebote, que Huamán no dudó en facturar (45+4′). Así las cosas, Alianza se alejó en la cima del Apertura y depende de sí mismo para asegurar el trofeo en Matute, la próxima fecha, cuando reciba a Los Chankas.

Gol de Marco Huamán pone el 1-0 del Alianza Lims vs Cienciano. (Video: L1 Max)
Gol de Marco Huamán pone el 1-0 del Alianza Lims vs Cienciano. (Video: L1 Max)


Así va la tabla del Torneo Apertura

En el desarrollo de la fecha 15 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Alianza Lima15113136+19
2.Los Chankas1493230+9
3.Cienciano1592429+11
4.Universitario1574425+8
5.Melgar1573524+7
6.Cusco FC1463521-4
7.Alianza Atlético1555520+4
8.Comerciantes Unidos1455420+1
9.Deportivo Garcilaso1454520-2
10.ADT1445517+1
11.CD Moquegua1452717-5
12.Sporting Cristal1544716-2
13UTC1444616-3
14.FC Cajamarca1543815-5
15.Sport Huancayo1543815-9
16.Juan Pablo II1543815-15
17.Sport Boys1434713-6
18.Atlético Grau1534813-6

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