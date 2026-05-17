La temporada 2026 inició de forma distinta para Marco Huamán, pues no terminó de asentarse como titular en Alianza Lima en la temporada previa y fue cedido a préstamo a Cienciano. Sin embargo, los problemas extrafutbolísticos y las lesiones en Matute hicieron que el lateral derecho rompa su cesión con el “Papá” para volver a vestir la camiseta blanquiazul.

Y los trabajos físicos en el Cusco le cayeron como anillo al dedo, dado que regresó en su máxima condición a La Victoria, convirtiéndose en figura en esta cercana posibilidad de ser campeones del Torneo Apertura. Precisamente, el carrilero coronó su buena campaña con un gol clave: anotó el triunfo 1-0 sobre el club rojo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Después de un potente disparo de Luis Advíncula, el portero Gonzalo Falcón atajó con algunas dificultades y dejó un rebote, que Huamán no dudó en facturar (45+4′). Así las cosas, Alianza se alejó en la cima del Apertura y depende de sí mismo para asegurar el trofeo en Matute, la próxima fecha, cuando reciba a Los Chankas.

Gol de Marco Huamán pone el 1-0 del Alianza Lims vs Cienciano. (Video: L1 Max)





Así va la tabla del Torneo Apertura

En el desarrollo de la fecha 15 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.