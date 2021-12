Real Madrid busca cerrar el año con una amplia ventaja en la tabla de posiciones de LaLiga Santander y Athletic Club no opone mucha resistencia. Solo en siete minutos del encuentro, el francés Karim Benzema apareció en dos ocasiones para ampliar sus impresionantes cifras goleadoras a lo largo de esta temporada.

El primer tanto nació de una larga posesión por la derecha, que luego se trasladó a la izquierda, con el ‘Gato’ como receptor. Tras controlar, habilitó a Vinicius Jr., por la línea de fondo, y el brasileño sacó un centro rasante hacia Toni Kroos, quien hizo un pase en primera para Benzema, al borde del área, y el goleador, que inició todo, infló las redes al definir la parte interna de la pierna derecha.

Más tarde, a los 7′, ‘Los Leones’ recién empezaban a reaccionar por el primer golpe que habían recibido y realizaban una serie de toques cortos en la mitad del campo. El uruguayo Federico Valverde decidió presionar, logró robar el balón por la derecha, todavía en su campo, y aceleró el paso, ante la desordenada defensa rival.

El mediocampista hizo un toque corto para Eden Hazard, quien fue rodeado hasta por tres rivales de inmediato, motivo por el cual terminó perdiendo la pelota. Sin embargo, Unai Núñez, del Athletic, se equivocó gravemente: tocó el esférico hacia atrás y terminó habilitando a Karim Benzema, quien evidentemente estaba en offside.

A pesar de la ubicación, el francés no dudó en rematar cruzado y venció la resistencia del portero Julen Agirrezabala, quien no pudo hacer nada con su estirada. Los jugadores del Athletic Club reclamaron ante el juez César Soto Grado, pero la acción fue totalmente válida. El ‘Gato’ suma 15 tantos en LaLiga Santander, aunque esta vez no pudo celebrar bien, puesto que cayó mal y tenía dolor en la espalda.

Karim Benzema anotó un doblete en el Real Madrid vs. Athletic Club. (Video: ESPN)

De concretarse el triunfo del Real Madrid, el equipo ahora será líder del torneo español con un total de 46 puntos, ocho por encima del Sevilla, su más cercano perseguidor. Por su parte, Athletic Club se quedará plantado en la décima casilla con 24 unidades, fuera de la zona de clasificación a competencia internacional.