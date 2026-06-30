En el circuito de Yapatera, se realizó la competencia de motocross.
En el circuito de Yapatera, se realizó la competencia de motocross.

Chulucanas vibró con el gran espectáculo de Motocross, una de las actividades más esperadas por el 90° aniversario de la provincia de Morropón, donde niños, jóvenes y adultos alentaron a los competidores en un ambiente festivo.

Hubo participación de destacados pilotos de nivel nacional, regional, internacional y local. El Club MX Chulucanas dejó en alto el nombre de Piura, donde los pilotos Jair Jaramillo, Imanol Cornejo, los hermanos Oliver y Enzo Aponte, y Oliver Eyzaguirre, quienes lograron subir al podio en sus respectivas categorías, demostrando el gran nivel competitivo que viene alcanzando el motocross chulucanense.

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ACROBACIA

En el circuito de Yapatera, los asistentes gozaron de las acrobacias, saltos y pura adrenalina, puesta de manifiesto por los grandes competidores. Este circuito fue acondicionado pensando en la familia, promoviendo espacios de integración y recreación que fortalecen el orgullo de Morropón.

La alegría de los asistentes reflejó el éxito de esta celebración, que reunió a las familias en torno a sus tradiciones y actividades emblemáticas.

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