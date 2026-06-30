Chulucanas vibró con el gran espectáculo de Motocross, una de las actividades más esperadas por el 90° aniversario de la provincia de Morropón, donde niños, jóvenes y adultos alentaron a los competidores en un ambiente festivo.

Hubo participación de destacados pilotos de nivel nacional, regional, internacional y local. El Club MX Chulucanas dejó en alto el nombre de Piura, donde los pilotos Jair Jaramillo, Imanol Cornejo, los hermanos Oliver y Enzo Aponte, y Oliver Eyzaguirre, quienes lograron subir al podio en sus respectivas categorías, demostrando el gran nivel competitivo que viene alcanzando el motocross chulucanense.

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ACROBACIA

En el circuito de Yapatera, los asistentes gozaron de las acrobacias, saltos y pura adrenalina, puesta de manifiesto por los grandes competidores. Este circuito fue acondicionado pensando en la familia, promoviendo espacios de integración y recreación que fortalecen el orgullo de Morropón.

La alegría de los asistentes reflejó el éxito de esta celebración, que reunió a las familias en torno a sus tradiciones y actividades emblemáticas.