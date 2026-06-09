Todo va quedando listo para la gran competencia de motocross, a realizarse el domingo 21 de junio en el circuito ubicado en el centro poblado de Cumbibira, con ocasión de la celebración de los 201 años de la creación del distrito de Catacaos.

Se espera la llegada de delegaciones de todo el Perú y del extranjero, que animarán con destreza y experiencia este torneo, donde la habilidad y los saltos acrobáticos serán el gran espectáculo para los asistentes locales y visitantes, que se estima en unas 5,000 personas las que lleguen a este centro poblado.

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SUPERVISIÓN

En días pasados este escenario natural, fue visitado en una jornada de supervisión de los trabajos que se realizan, por el alcalde Jhonny Cruz, funcionarios ediles y el ing. Enrique Burgos Neira, coordinador de esta competencia y responsable de la habilitación y modificación del circuito.

“Este lugar tendrá saltos extremos y otras curvas de infarto, para desarrollar toda la adrenalina pura que dejará frío a los espectadores, pues el espectáculo deportivo estará a cargo de pilotos de talla internacional, quienes se lucirán en un circuito de 2.1 km. x 7 metros de ancho , respetando las normativas de la Federación Deportiva Peruana de Motocross”, señaló el responsable de la prueba, Enrique Burgos.

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GASTRONOMÍA

Por su parte, el burgoamaestre señaló que se ha permitido evidenciar que el mantenimiento y mejoras del circuito de motocross en el centro poblado de Cumbibira, lo convierte en el escenario ideal para el Motocross.

“ Vamos a priorizar la seguridad de los espectadores y todos los detalles afines, respetaremos los 10 metros del borde de la pista, señalizando con banderines, vallas y equipo humano para orientación, y así poder evitar accidentes durante la competencia ”, mencionó el alcalde.

Además, adelantó que “ese mismo día de la competencia se llevará a cabo el I Festival del Copús, delicioso plato ancestral, el cual representa para la gastronomía local, su identidad y tradición y que estará al alcance de todos los visitantes y pueblo en general, que podrán degustarlo”, sentenció.