Las buenas actuaciones de Gustavo Dulanto con la camiseta del Sheriff Tiraspol de Moldavia en la Champions League hicieron que su nombre sea voceado para la selección peruana. Sin embargo, el defensa hasta ahora no ha sido considerado por Ricardo Gareca y expresó su pesar, aunque reveló que seguirá esforzándose para recibir el llamado.

El espigado zaguero tuvo una entrevista con Gol Perú y primero detalló que tuvo una conversación con un integrante del comando técnico de la ‘Blanquirroja’ antes de la jornada doble de noviembre en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Solo tuve un contacto con el profesor Néstor Bonillo, para la fecha contra Bolivia y Venezuela. Después, no tuve más acercamiento con la selección. Esa vez hablamos y me dijo que iban a enviar una carta, que esté atento a la lista que iban a entregar el siguiente viernes. La comunicación fue una semana antes”, explicó Gustavo Dulanto.

De la misma forma, el defensor confesó haber hecho todo lo posible para ser tomado en cuenta. “No sé qué cosas me faltan para un llamado. Yo hago lo que puedo en el campo y a mi equipo, dentro de todo, le ha ido bien”, comentó.

“Creo que el tema de la selección ya está muy tocado. Yo siempre voy a querer estar en la selección, siempre trabajo para estar en la selección. Y si no estoy, solo queda seguir trabajando. Me causa tristeza no estar, pero queda seguir entrenando para llegar”, agregó.

Por ahora, Gustavo Dulanto se mantendrá en las filas del Sheriff, a pesar del interés de tres equipos brasileños. Antes de la quincena de enero, el exjugador de Universitario estará viajando a Moldavia para la pretemporada y alistar los duelos por la Europa League ante Sporting Braga: el 17 de febrero en casa y el 24 del mismo mes en Portugal.

La anécdota con Modric en Real Madrid

Gustavo Dulanto también se animó a contar una de las experiencias vividas cuando enfrentó a Real Madrid en la Champions League. “En el último partido con que tuvimos, conversé con Luka Modric antes de jugar y le dije para cambiar de camisetas. Luego del cotejo, me hizo llegar el polo con un utilero, pero como los vestuarios estaban muy cerca, me di cuenta que estaba junto a Karim Benzema y los dos repartían las camisetas a todos mis compañeros. Pensé en lo humildes que eran para entregarlas ellos mismos, sacando todo de las maletas”, relató.