Gustavo Dulanto ha crecido como futbolista una enormidad el 2021, pero lo que no ha sufrido modificación alguna es su humildad. En una clara muestra de ello, el defensa peruano volvió a su barrio en Mangomarca, San Juan de Lurigancho, y volvió a jugar en una cancha de tierra.

Este sábado 1 de enero, día en que inicia el 2022, el defensa que milita en el Sheriff Tiraspol y que se encuentra de vacaciones decidió divertirse con sus amigos qué mejor que con la pelota, como lo hizo incontables veces de niño y adolescente. “Mi rica huaca”, fue la leyenda en una publicación que compartió el futbolista en Instagram Stories.

La famosa huaca donde hace lo que más le gusta la recordó Dulanto hace unos meses, antes de que con su equipo se mida con Real Madrid por la Champions League. “El 24 de diciembre ponía en mi Instagram que estaba en el Bernabéu. Nueve meses después, estoy aquí. Persistir y nunca desistir”, tituló en la publicación en redes sociales.

La publicación de Gustavo Dulanto en Twitter.

En su estancia en la capital, Dulanto se mostró motivado por lo vivido y entusiasmado por seguir creciendo. “A mí, siempre me ha gustado tomar nuevos retos. Estoy cómodo en el Sheriff, pero si hay una mejor liga, iría sin pensarlo. Mi representante me habló de equipos de Brasil, España, Portugal, donde ya estuve, eso me da más ganas de seguir trabajando”, contó para Fútbol como Cancha de RPP.

El deportista de 26 años disfruta de unas merecidas semanas de descanso en Lima, antes de volver a Europa para comenzar los entrenamientos con el Sheriff Tiraspol. El rival más próximo para el equipo de Transnistria es el Sporting Braga, por la ronda de los playoffs de la Europa League. La llave comenzará a jugarse a mediados de febrero.