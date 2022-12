El foco en la víspera del Portugal-Suiza no estuvo en la cancha. Todos apuntaron la mirada sobre la banca de los suplentes, lugar en el que apareció Cristiano Ronaldo por decisión de Fernando Santos. Si bien el crack tuvo minutos (ingresó a las 75′), hubo molestia en el entorno del jugador por la elección del seleccionador. Así, Katia Aveiro, hermana del astro, se pronunció a través de las redes sociales.

De entrada, la familiar de ‘CR7′ se alegró por el triunfo del equipo nacional (6-1 sobre Suiza) y hasta dejó una referencia para Goncalo Ramos, autor de tres goles y el que reemplazó al ex Manchester United. Sin embargo, Aveiro fue más allá y se centró en lo que insinuó como una falta de respeto para el ganador de cinco trofeos del Balón de Oro.

“Ganó Portugal. Gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos. Asombroso. ¿Vamos a ganar el Mundial? ¡Yo creo que sí! En el campo gritaron por Cristiano Ronaldo. No fue porque Portugal estuviera ganando... Y no soy yo quien dice esto. El mundo miraba... ¿Por qué será?”, inició Katia en su cuenta personal en Instagram.

Katia Aveiro y Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram)

Enseguida, la hermana del atacante de 37 años mencionó que hubo comentarios celebrando la ausencia del capitán en la cancha entre los titulares y que esas expresiones llegaron desde su propio país. En ese sentido, la mujer lamentó la ingratitud con la estrella que a lo largo de su carrera ofreció tanto a la selección nacional.

“Me alegro de que Portugal haya ganado.... E incluso esto no invalida la pequeñez de una gran parte del pueblo portugués. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud. Demasiado triste con lo que leo y escucho no aquí en Catar sino en mi país en su país… Pero realmente triste”, agregó.

Entonces, a modo de protección, Katia confesó que le gustaría que Cristiano abandone al equipo de Portugal, incluso en pleno desarrollo de Qatar 2022. Y es que para Aveiro, todo el mundo está siendo muy injusto con Ronaldo, quien ha protagonizado varios episodios a lo largo de la competición y algunos fuera de lo que significa el representativo luso.

El mensaje de Katia Aveiro. (Foto: Instagram)

“Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara junto a nosotros para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que conquistó y de qué casa vino, tenía muchas ganas de que no se fuera para allá. ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán lo grande) que eres y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres…”, señaló.

En la misma línea, Katia Aveiro abrió las puertas del hogar para el delantero en un momento difícil. “Ven a tu casa, que es donde te entienden, donde te abrazan. Como siempre lo fue. ¿Dónde tienes toda la gratitud? Y no la ingratitud. Gracias, Cristiano Ronaldo. Yo quería mucho… Pero decidas lo que decidas, estamos contigo. Hasta la muerte”, sentenció.