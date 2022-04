Sigue la emoción en el conjunto blanquiazul. Alianza Lima derrotó a Universitario de Deportes por la jornada 10 de la Liga 1 con un gran resultado y, por ello, Hernán Barcos destacó la habilidad de los futbolistas, así como de Carlos Bustos con su “propuesta de cómo jugarle” al conjunto crema en el estadio Monumental.

El futbolista íntimo brindó declaraciones para Movistar Deportes y consideró que “Carlos (Bustos) acertó en la propuesta de cómo jugarle a Universitario. Un mediocampo con dos de marca y jugadores de buen pie ayudaron al equipo, también teniendo defensa sólida, les cerramos los espacios y teniéndole la pelota con muchos jugadores en el medio, obviamente impidió que sean ofensivos”

Asimismo, resaltó que “la línea de 4 nos da cosas que la línea de 5 no te las da, ahora había que mostrarlo. Se vio en los últimos 20 minutos, ante UTC se crearon más situaciones, se tuvo más la pelota. Hoy teníamos que jugar con cuatro atrás y demostrar que tal vez es la preferencia de nosotros”.

“El punto de quiebre fue contra River”, así lo indicó el ‘Pirata’. Barcos confesó que tras el partido ante el equipo argentino, Alianza mejoró como equipo: ”Hubo una charla para tener la solidez y unión del año pasado que nos sirvió para ganar el campeonato del año pasado que nos llevó a ganar el campeonato y nos dimos un plus de compromiso entre nosotros, esa conversación fue muy importante para todos y siento que ahí el grupo cambió”.

Los jugadores de Alianza Lima realizaron un ‘en vivo’ y Barcos explicó los motivos:“Se hizo porque no tuvimos nuestra gente en el estadio, por eso hicimos el ‘Live’ que siempre nos piden. No había señal en el vestuario, aparte que no había agua caliente, nos cortaron todo”.