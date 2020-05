La reciente entrevista que Francisco Bazán brindó al diario Trome ha sido reveladora en muchos aspectos relacionados a las anécdotas que le ocurrió cuando era jugador de Universitario de Deportes. La más comentada es la que tiene como protagonista al periodista peruano Jaime Bayly y a Manuel Barreto, extécnico de Sporting Cristal.

De acuerdo a la versión del popular ‘Paco’, en una ocasión él y la ‘Muñeca’ Barreto se encontraron ocasionalmente con el afamado comunicador en un hotel de la ciudad. Eso sucedió cuando ambos futbolistas vestían la camiseta de la institución crema. Así lo narra Bazán:

“Concentración de la ‘U’ en el ‘Golf los Inkas’. Voy con Manuel Barreto a almorzar y sube Jaime Bayly. Nos pregunta si jugamos al fútbol, respondimos que sí y nos comenta que somos muy jóvenes”, relata el hoy conductor de televisión.

Y aquí viene lo bueno: “Se fue, nosotros pasamos al comedor y en eso se acerca un botones y le dice a mi compañero: ‘El señor Bayly me pide su número porque desea entrevistarlo’”. ¿Se lo dio?, pregunta el periodista de Trome. “Imagino que no, porque no vi que Manuel saliera en su programa, ja, ja, ja”, respondió ‘Paco’.

‘Zorro’ boxeador

En la misma charla, el exportero contó que en una ocasión Piero Alva se agarró a golpes con su compañero Coria. Este último, dice ‘Paco’, se llevó la peor parte.

“Un día se ‘mechó’ con el argentino Adrián Coria. Le metió tanto puñete que se le fue la mano. Le dio al piso y se lesionó solo”, reveló Bazán.