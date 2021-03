Jean Deza dejó de ser futbolista de Cultural Santa Rosa, que no hace mucho hizo oficial su fichaje. Este viernes, el elenco andahuaylino detalló que el ‘Ratón’ ya tenía un acuerdo firmado con Carlos Stein, por lo que se hace imposible su incorporación.

“La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club”, indicó la entidad que será parte de la Liga 2.

“El jugador en mención sorprendió a la directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, añadió la institución, que la semana pasada le dio la bienvenida a Jean Deza.

El comunicado de Cultural Santa Rosa.

Cultural Santa Rosa dejó en claro que tiene una directiva seria y de buenas prácticas para el proyecto 2021 y lamentó la situación que pasó con Jean Deza.

“El trabajo serio y planificado que venimos realizando están intactas con el objetivo de llegar a la Liga 1 este 2021, anhelo que venimos buscando por muchos años para nuestra querida tierra chanka”, fue el mensaje final del pronunciamiento.

Jean Deza fue protagonista en la temporada 2020 de una serie de actos de indisciplina, que desencadenaron en su salida de Alianza Lima. Después de ello, el ‘Poderoso del Sur’ se hizo de sus servicios hasta el final del campeonato. En Juliaca, decidieron no extenderle el contrato.