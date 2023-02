El empate amargo ante Alianza Atlético de Sullana, 2 a 2 en casa, ya es cosa del pasado y ahora en el plantel de la Universidad César Vallejo se enfoca en el duelo de este sábado ante Academia Cantolao, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

“Por el resultado adverso que teníamos, se suma un punto, no es lo que queríamos, pensábamos que íbamos a empezar la Liga 1 de la mejor manera, pero recién es la primera fecha. Queda mucho camino por recorrer y tenemos bien en claro que de locales no podemos regalar puntos y así que ahora a pensar en Cantolao y tratar de no cometer los errores que se cometieron el día lunes”, indicó Jersson Vásquez, capitán del cuadro vallejiano.

Para el experimentado defensa “Poeta” el hecho de tener varias semanas sin jugar les pasó factura.

“En lo futbolístico no se mostró lo que quizás se había mostrado en Uruguay, pero también era el tema de la para, no sabíamos si se jugaba o no, no son excusas, pero es parte de, así que ahora a tratar de ganar el partido en Lima y empezar a posicionarnos en los primeros lugares de la tabla”, apuntó.

César Vallejo visitará a la Academia Cantolao, este sábado 11 de febrero, desde la 1:00 de la tarde, en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Caso walk over

El capitán de la César Valleo se pronunció por los walk over que se registraron en la tercera fecha del Torneo Apertura.

“Es una lástima, ver los walk over, siempre los ves en el barrio, pero verlo en tu liga profesional pero ahí te deja un poco apenado la situación que estamos viviendo hoy en día, porque también somos parte de esto”, resaltó.