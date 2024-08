A pocas horas de que Jorge Fossati entregue la lista de convocados para el duelo ante Colombiana por las Eliminatorias 2026, el DT señaló que Paolo Guerrero no podría ser convocado.

“Sé que Paolo (Guerrero) está entrenando y manteniéndose solo, en Brasil. En estos últimos días tuvo comunicación con nuestro preparador físico para coordinar algunos puntos con el profesional que está a su cargo”, sostuvo sobre el ‘Depredador’.

“No me animo a decir si será convocado, hoy está más para no que para sí, pero siempre tengo la esperanza de que mañana cambie esta situación. Paolo tiene un físico privilegiado y muy bien cuidado, no es fácil llegar a los 40 años y meterte a una cancha sin pasar vergüenza”, agregó.

Posteriormente, Fossati expresó que “ojalá mejore esta situación porque cada día que pasa me da menos posibilidades de tenerlo, tomando en cuenta que las Clasificatorias son ahora, en setiembre”.

Posteriormente, el entrenador de la selección peruana mostró la buena relación que tiene con Guerrero.

“Sé que es muy hincha de Alianza Lima, incluso bromeo mucho con él al punto de decirle que hablaré con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario y él me dice ‘no profe, allá me va a dar mucho frío, yo soy Alianza’”, expresó con humor.