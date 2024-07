El último sábado, Paolo Guerrero se negó a entrar durante el partido entre César Vallejo vs. Alianza Lima, pese a las indicaciones del entrenador ‘Chicho’ Salas y esto ha generado polémica en estos días.

Según una de las versiones, se había acordado que el ‘Depredador’ no iba a jugar y solo acompañaría al equipo, pues había solicitado su salida del club.

Sin embargo, el último martes, el club César Vallejo publicó un comunicado donde indican que Guerrero se negó a jugar e infringió “los reglamentos internos”. Asimismo, aclararon que el delantero peruano solicitó su salida pero que no fue antes del inicio de la Copa América.

Por otro lado, el programa L1 MAX difundió un video de la escena protagonizada por Paolo Guerrero y ‘Chicho’ Salas con subtítulos, donde se pueda apreciar la discusión que tuvieron.

“ ¿Qué pasa? No puedo jugar, no me siento bien ”, manifestó Guerrero cuando ve que ‘Chicho’ Salas se aproxima a él.

“ Vamos allá, vamos a hacerlo. Vamos, Paolo, no están pasando, no pueden llegar ”, le responde el DT.

“ Yo no sé lo que están haciendo ellos, yo no sé por qué están jugando así, ¿yo qué puedo hacer? ”, respondió el futbolista.

Tras estas respuestas, Salas se alejó para seguir dando indicaciones a sus dirigidos y después de unos minutos, mandó a Paolo Guerrero a sentarse.

Lo que se dijeron Paolo Guerrero y Guillermo Salas en el partido entre Vallejo vs. Alianza Lima. (Video: L1MAX)

