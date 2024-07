Paolo Guerrero se encuentra en un conflicto con la César Vallejo, pero si desea dejar su actual club liderado por Richard Acuña, y quiere unirse a Alianza Lima, tendrá que pagar una millonaria deuda al cuadro trujillano.

Este problema entre el ‘Depredador’ y la UCV se evidención cuando Guerrero no quiso jugar contra Alianza Lima en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2024.

Según Brunella Horna, esposa de Acuña, señaló que el equipo no cederá fácilmente al delantero peruano.

“Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no pasará eso. Si eso pasa, cualquier jugador que quiera irse tiene que pagar su penalidad, así de fácil”, sostuvo Horna.

El cuadro ‘Poeta’ le pediría al jugador una compensación en caso quiera ser liberado. El monto sería superior a los 300 mil dólares. Si no llegan a un acuerdo, no se rompería el vínculo y Guerrero deberá cumplir con el contrato.

Richard Acuña lanza advertencia a Paolo Guerrero: “Si no quiere seguir, lo que se le viene es el retiro”

Paolo Guerrero captó la atención este último sábado por el partido de la César Vallejo contra Alianza Lima por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, cuando las cámaras captaron al ‘Depredador’ ignorar al entrenador Guillermo Salas, luego de que este le ordenara que ingrese en el complemento.

El encuentro terminó con la victoria de la blanquiazul y esta situación generó molestia en la directiva del club trujillano, entre ellos, Richard Acuña, quien estaba presente en el recinto.

Según el periodista Gustavo Peralta en Liga 1 Max, Acuña quedó molesto por la actitud del delantero peruano e incluso se conoció que ya tomó la decisión de no liberarlo antes de que acabe el campeonato.

“Primero se mostró muy molesto (Richard Acuña). Él mismo se dio cuenta y señaló que todo lo pudo ver desde el palco en occidente. Está muy incómodo y lo que me dice es lo siguiente: ‘No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto’. También me comentó que sabe que Paolo se quiere ir, pero no lo va soltar. Su posición es que si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para Guerrero”, manifestó Peralta.

